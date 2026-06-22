The Guardian: Bessent sconsigliò a Trump l’incontro con Zelensky

IL SEGRETARIO AL TESORO DEGLI STATI UNITI SCOTT BESSENT HA CONSIGLIATO A DONALD TRUMP DI NON RICEVERE ZELENSKY NELLO STUDIO OVALE E LO HA DEFINITO UN «PICCOLO BASTARDO», UN «BAMBINO CON BISOGNI SPECIALI» E «MR. BEAN SOTTO L’EFFETTO DI DROGHE» – The Guardian

Questo è quanto si legge nel libroRegime Change («Cambio di regime») — un «reportage sensazionale sul secondo mandato dell’amministrazione Trump, scritto dai reporter del New York Times Maggie Haberman e Jonathan Swan». Il libro dovrebbe uscire martedì, riferisce la testata.

In uno dei frammenti del libro si parla dell’incontro alla Casa Bianca del 28 febbraio 2025:

«Diversi assistenti di Trump temevano» un possibile scandalo quando Zelensky sarebbe arrivato alla Casa Bianca, presumibilmente per concludere un accordo sui minerali la cui bozza era stata preparata da Bessent, scrivono Swan e Haberman. L’allora consigliere per la sicurezza nazionale Mike Waltz «ha cercato senza successo di far passare il messaggio che Zelensky avrebbe dovuto presentarsi in abito formale», continuano. «Bessent ha caldamente raccomandato a Trump di non far nemmeno entrare Zelensky alla Casa Bianca prima che questi avesse firmato» l’accordo.

«Ho avuto a che fare con quel piccolo bastardo — diceva Bessent ai conoscenti riguardo a Zelensky, secondo il libro. — È astuto. Per gli europei è come un bambino con bisogni speciali. E si comporta come Mr. Bean sotto l’effetto di droghe».

Zelensky è comunque arrivato, e Bessent era nella stanza quando Vance ha rimproverato l’ospite. «I presenti hanno visto che Vance stava gradualmente diventando rosso in viso», scrivono Haberman e Swan, poiché l’insistenza di Zelensky nel richiedere garanzie di sicurezza «ha iniziato a suonare per Vance come insolenza e ingratitudine».

Da quel momento in poi, tutto è andato a rotoli.

Dopo il fallimentare incontro, Bessent ha dichiarato a Bloomberg che Zelensky ha segnato «uno dei più grandi autogol diplomatici», aggiungendo: «Sono rimasto scioccato, semplicemente scioccato dal fatto che il Presidente Zelensky sia venuto nello Studio Ovale, si sia comportato in quel modo, abbia parlato con il Presidente, abbia parlato con il vice presidente, ma, cosa ancora più importante, abbia mancato di rispetto in questo modo al popolo americano».

Il libro contiene anche “presunti dettagli della fallimentare gestione dell’accordo sui minerali da parte di Bessent”.

«Prima del fiasco nello Studio Ovale, il Segretario al Tesoro ha visitato Kiev per costringere Zelensky a firmare. Non tutto è andato liscio.

«Per 45 minuti gli uomini si sono coperti di insulti a vicenda — scrivono Swan e Haberman. — Bessent era in carica solo da pochi giorni e si era già impelagato in un alterco con il leader di un Paese in stato di guerra. Alla fine ha guardato Zelensky e ha detto: “Che diavolo vuoi fare?”»

Le trattative, a quanto riferito, si sono bloccate mentre Bessent discuteva con il Segretario al Commercio Howard Lutnick su come dovesse essere formulato l’accordo. Alla fine, scrivono Swan e Haberman, «Trump ha chiesto alla moglie di JD Vance, Usha, anche lei laureata alla Yale Law School, di controllare gli emendamenti ucraini all’accordo sui minerali. Lei ha definito il documento “orribile” e ci è passata sopra pesantemente con la penna rossa».

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