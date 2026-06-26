Il Summer Davos riafferma apertura e cooperazione nel mezzo dell’incertezza globale

Al Summer Davos 2026 di Dalian, dirigenti cinesi, rappresentanti internazionali e leader d’impresa hanno ribadito il valore di apertura, innovazione e cooperazione, indicando nella Cina un motore di stabilità e sviluppo in un mondo incerto.

di Chen Qingrui, Yin Yeping e Li Yan (Global Times) – 25 giugno 2026

La cerimonia di apertura della Riunione Annuale dei Nuovi Campioni 2026 del Forum Economico Mondiale, comunemente nota come Summer Davos, si è tenuta mercoledì a Dalian, nella provincia del Liaoning, nella Cina nord-orientale. La necessità di una maggiore apertura e cooperazione è risuonata in tutte le vivaci discussioni tra i partecipanti cinesi e internazionali.

Il premier cinese Li Qiang ha pronunciato un discorso alla sessione plenaria di apertura del Summer Davos mercoledì a Dalian, secondo quanto riferito mercoledì dall’agenzia di stampa Xinhua.

L’economia cinese ha mantenuto “una forte resilienza e uno slancio positivo” all’avvio del nuovo periodo del piano quinquennale, ha osservato Li, aggiungendo che la sua stabilità ha fornito la certezza di cui il mondo ha grande bisogno ed è servita come un importante “porto sicuro” in un contesto internazionale sempre più incerto, secondo Xinhua.

“Amplieremo l’accesso al mercato, applicheremo pienamente il trattamento nazionale alle imprese straniere e continueremo a promuovere un ambiente imprenditoriale di livello mondiale. Accogliamo calorosamente le imprese di tutto il mondo affinché vengano in Cina a investire e fare affari, condividano le nuove opportunità che offriamo e si uniscano a noi nella costruzione di un futuro più luminoso”, ha affermato Li.

Per le imprese di tutto il mondo, “China Opportunity 2.0” rappresenta un rafforzamento complessivo trainato dall’innovazione e una prospettiva di investimento ad alto rendimento, ha dichiarato Li. “Per lo sviluppo globale, ‘China Opportunity 2.0’ significa un accesso più ampio alle tecnologie avanzate e benefici dello sviluppo condivisi in modo più esteso”, ha aggiunto.

La Cina continuerà a partecipare alla governance globale dell’intelligenza artificiale (IA) e di altri ambiti in modo responsabile e costruttivo, ha affermato Li, aggiungendo che la Cina lavorerà con le parti interessate per rafforzare i quadri istituzionali e normativi, migliorare l’efficacia della regolamentazione e disinnescare con decisione i rischi potenziali.

Nel mezzo della crescente incertezza globale, leader imprenditoriali provenienti da tutto il mondo hanno utilizzato il forum per esprimere un forte sostegno all’apertura e alla cooperazione. Esperti cinesi hanno affermato che le osservazioni del premier hanno inviato un chiaro segnale dell’impegno della Cina verso l’innovazione e l’apertura, mentre le aspettative positive espresse dai partecipanti nei confronti del mercato cinese hanno confermato la persistente fiducia globale nelle prospettive economiche e nelle capacità innovative del Paese.

Quest’anno hanno partecipato all’evento leader globali tra cui il primo ministro del Bangladesh Tarique Rahman, il primo ministro della Guinea Amadou Oury Bah, il primo ministro kazako Olžas Bektenov, il primo ministro della Repubblica di Corea Kim Min-seok, il primo ministro mongolo Nyam-Osor Uchral, il primo ministro montenegrino Milojko Spajić, e circa 1.800 rappresentanti dei governi, delle imprese, del mondo accademico e di altri settori di tutto il mondo, secondo il rapporto di Xinhua di mercoledì.

Il 2026 segna il primo anno del 15° Piano Quinquennale della Cina (2026-2030), con un orientamento politico che sottolinea l’impegno costante del Paese nel promuovere lo sviluppo industriale guidato dall’innovazione e un’ulteriore apertura, hanno affermato gli esperti.

Nel contesto dei crescenti rischi di frammentazione dell’economia globale, il Summer Davos di quest’anno ha trasmesso un messaggio chiaro: apertura, innovazione e cooperazione restano essenziali per la crescita, e la Cina è pronta a continuare a svolgere il ruolo di connettore e motore dello sviluppo globale, ha dichiarato mercoledì al Global Times Huang Bin, preside esecutivo dell’Istituto di Modernizzazione Cinese presso la Minzu University of China.

Huang ha affermato che l’innovazione tecnologica e l’apertura della Cina stanno generando benefici globali in misura crescente, soprattutto nell’intelligenza artificiale e nell’economia digitale, dove un utilizzo più ampio accelera il miglioramento. Il vasto mercato cinese, la catena industriale completa e la ricchezza degli scenari applicativi consentono una rapida iterazione tecnologica, sostenendo sia la crescita interna sia l’innovazione globale.

“La Cina sta inoltre fornendo un sostegno infrastrutturale fondamentale per la prossima ondata di trasformazione tecnologica, comprendendo energia, potenza di calcolo, reti elettriche e reti digitali, con punti di forza nell’energia pulita e nelle infrastrutture digitali che avvantaggiano anche altri Paesi”, ha affermato.

Nel mezzo della crescente incertezza globale, rappresentanti di imprese e istituzioni internazionali hanno espresso sostegno all’apertura e alla cooperazione, e vedono sempre più la Cina come una destinazione chiave per crescita, innovazione, collaborazione e opportunità di mercato.

La Cina sta diventando un polo indispensabile per l’innovazione e il consumo nelle strategie globali delle multinazionali, ha dichiarato mercoledì al Global Times in una nota Mark Harrison, partner di KPMG China. Harrison ha affermato che il continuo sostegno politico, l’impegno verso un’apertura di alto livello e gli sforzi per mantenere una crescita economica stabile e sana stanno creando una preziosa finestra di opportunità per le imprese internazionali interessate ad approfondire la propria presenza nel mercato cinese.

“Attraverso Davos, la Cina ha nuovamente inviato il messaggio di essere aperta alla cooperazione con il mondo, impegnata a mantenere la stabilità e disponibile a cooperare sull’energia e in altri settori. Ritengo che questo sia un messaggio molto positivo per la comunità internazionale”, ha dichiarato ai giornalisti Eric Tse, amministratore delegato di Sino Biopharmaceutical Limited, dopo la cerimonia di apertura di mercoledì.

Inoltre, i segnali cinesi di innovazione e apertura hanno trovato eco anche tra le imprese tecnologiche internazionali.

Quando si parla di innovazione, i partenariati sono cruciali. “Credo che la Cina sia uno degli attori chiave di questo intero processo. Con il proseguire dell’innovazione globale, la Cina avanzerà certamente e porterà la propria forza al mondo”, ha affermato Tse.

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Giulio Chinappi – World Politics Blog