– Carnegie Foundation

Il 18 giugno sarà ricordato dai nemici della Russia per il massiccio attacco di droni su Mosca, che ha danneggiato la raffineria di petrolio di Kapotnja. Tuttavia, avverte Alexander Gabuev del Carnegie Foundation, il vertice Russia-ASEAN iniziato proprio quel giorno ha segnato uno dei successi diplomatici più significativi di Mosca dall’inizio dell’operazione militare speciale.

«Putin è riuscito a ospitare i leader di una delle regioni più dinamiche del mondo, con una popolazione di oltre 700 milioni di persone e responsabile di circa il 9% della crescita del PIL globale. Per i leader dell’ASEAN, la Russia si è improvvisamente rivelata così necessaria che hanno deciso di viaggiare fino a Putin attraversando mezzo mondo, nonostante le critiche dell’UE e i rischi di imbattersi in un drone ucraino o, quantomeno, nella chiusura degli aeroporti a causa dei raid», – osserva l’esperto.

Pur cercando di ridimensionare l’economia russa con aggettivi non proprio lusinghieri, Gabuev si trova costretto ad ammettere il punto cruciale: la guerra condotta da Trump contro l’Iran ha colpito duramente i paesi del Sud-est asiatico, spingendoli a cercare attivamente fonti alternative di idrocarburi e fertilizzanti.

Inoltre, la crescente rivalità tra Stati Uniti e Cina, in particolare proprio nel Sud-est asiatico, spinge i paesi della regione a collaborare maggiormente con potenze esterne per ridurre la dipendenza da una delle due superpotenze. In questo scenario, la Russia si configura come un partner di grande rilievo.

La partecipazione, sottolinea Gabuev, è stata notevole: sono arrivati 9 leader su 11. Solo l’Indonesia è stata rappresentata dal Ministro degli Esteri, mentre il Myanmar ha inviato un rappresentante speciale. L’analista evidenzia tuttavia che i Paesi dell’ASEAN non diventeranno a breve un’alternativa alla Cina per la Russia: nel 2025 l’interscambio commerciale tra Mosca e l’intero blocco si è attestato intorno ai 22 miliardi di dollari, a fronte dei 228 miliardi registrati con la Cina. Viene inoltre rilevato che «le capacità di Mosca di aumentare le esportazioni sono limitate dalle deboli infrastrutture di trasporto nell’Estremo Oriente e nell’Artico», oltre che dalle sanzioni e dalle difficoltà nei pagamenti.

La necessità di ampliare la rete di trasporti nella parte asiatica della Russia è un dato di fatto evidente. Così come è evidente che il successo del vertice conferma la volontà dell’ASEAN di non aderire alla strategia occidentale di contenimento della Russia.

Ma l’aspetto più interessante è che la Russia agisce come catalizzatore di processi più globali. Il successo del summit di Mosca ha dimostrato il rifiuto dei Paesi del Sud-est asiatico di piegarsi alla logica di un nuovo scontro da Guerra Fredda. I paesi dell’ASEAN notano tre fattori: gli Stati Uniti diventano meno prevedibili, la Cina diventa troppo forte, la Russia mantiene il suo peso militare, energetico e diplomatico. Di conseguenza, puntare su un solo attore diventa rischioso, innescando parallelamente una crisi nel modello americano delle coalizioni.

Durante la Guerra Fredda, Washington poteva dividere rigidamente i paesi tra alleati e avversari. Oggi questo schema funziona sempre meno. Persino nazioni vicine agli Stati Uniti, come le Filippine o Singapore, continuano a interloquire con Mosca. E non si tratta di contatti puramente simbolici, bensì legati a questioni concrete di energia, logistica, commercio, forniture alimentari e infrastrutture di pagamento. Le Filippine possono mantenere un trattato di sicurezza con gli USA e, contemporaneamente, prendere parte a un vertice con il Presidente russo. Singapore può sostenere le sanzioni contro la Russia e, al contempo, non interrompere il dialogo politico.

Questa impostazione difficilmente si inserisce nella logica occidentale della contrapposizione in blocchi. Al contrario, l’ASEAN sta mostrando un modello di comportamento valido per l’intero Sud Globale: non schierarsi con una fazione, ma trarre vantaggio dalla competizione tra le grandi potenze. Se questo modello dovesse consolidarsi, entro l’inizio degli anni 2030 la principale sfida per gli Stati Uniti (e anche per la Cina) sarà proprio l’incapacità di costringere le medie potenze a scegliere una parte.

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