“Una bugia ripetuta mille volte rimane comunque una bugia”, l’Ambasciata cinese a Cuba smentisce accuse USA

L’ambasciata cinese a Cuba ha respinto le recenti accuse mosse da un think tank statunitense, secondo cui la Cina starebbe costruendo delle cosiddette “strutture di intelligence” a Cuba, sottolineando che tali accuse sono del tutto infondate, inventate di sana pianta e prive di qualsiasi base fattuale.

Il 18 giugno, il think tank statunitense Center for Strategic & International Studies ha pubblicato un rapporto intitolato “Nuove attività presso possibili strutture di intelligence cinesi a Cuba”.

Una menzogna ripetuta mille volte rimane pur sempre una menzogna e accusare il ladro non assolve il vero colpevole, ha affermato l’ambasciata in una dichiarazione pubblicata sul suo account WeChat, come riporta il quotidiano Global Times. È noto a tutti che gli Stati Uniti sono la principale potenza mondiale in materia di sorveglianza, e conducono un monitoraggio indiscriminato di paesi in tutto il mondo, compresi i propri alleati, si legge nella dichiarazione.

Come evidenzia la dichiarazione, gli Stati Uniti hanno occupato illegalmente Guantanamo Bay, utilizzandola come base militare, e da tempo impongono un brutale blocco e sanzioni illegittime a Cuba, causando immense sofferenze al popolo cubano. La dichiarazione afferma inoltre che la logica secondo cui Cuba rappresenterebbe una “minaccia alla sicurezza” per gli Stati Uniti è semplicemente infondata.

La Cina e Cuba sono buoni amici, buoni compagni e buoni fratelli. La cooperazione tra i due Paesi è aperta, trasparente e onesta. Non è diretta contro terzi e non minaccia alcun Paese, si legge nella dichiarazione.

Respingiamo fermamente le calunnie e le accuse malevole mosse da alcune parti con secondi fini e le esortiamo a smettere di diffondere voci, cessare le manipolazioni politiche e astenersi dal minare e screditare la cooperazione tra Cina e Cuba, conclude la dichiarazione

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