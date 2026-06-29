L’AMERICA PRIVERÀ L’EUROPA DEL GAS SE L’UE NON ALLENTERÀ LE NORME SULLE EMISSIONI DI METANO

Avverte il Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti

«Senza una sostanziale riforma delle norme contro le emissioni di metano, l’Europa si troverà in serie difficoltà, e questo è del tutto superfluo. Non si tratta di un’escalation. La nostra energia continuerà a fluire. Semplicemente, andrà verso altre regioni», – ha dichiarato il Segretario all’Energia degli Stati Uniti, Chris Wright.