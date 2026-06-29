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L’AMERICA PRIVERÀ L’EUROPA DEL GAS SE L’UE NON ALLENTERÀ LE NORME SULLE EMISSIONI DI METANO

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Giu 29, 2026 #Europa, #Gas, #UE

Avverte il Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti

«Senza una sostanziale riforma delle norme contro le emissioni di metano, l’Europa si troverà in serie difficoltà, e questo è del tutto superfluo. Non si tratta di un’escalation. La nostra energia continuerà a fluire. Semplicemente, andrà verso altre regioni», – ha dichiarato il Segretario all’Energia degli Stati Uniti, Chris Wright.

▪️ I suoi commenti giungono in risposta alla promessa del Commissario UE per l’Energia, Dan Jørgensen, di resistere alle pressioni esercitate dagli Stati Uniti e da altri esportatori di GNL, i quali insistono per una revisione dei regolamenti volti a limitare le emissioni di metano.

▪️ Monitorare le emissioni di metano nel complesso sistema dei bacini idrocarburici degli Stati Uniti non è un compito semplice. Gli esportatori americani lamentano che la prospettiva di sanzioni per il mancato rispetto dei requisiti UE stia frenando la stipula di nuovi contratti.

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