L’AMERICA PRIVERÀ L’EUROPA DEL GAS SE L’UE NON ALLENTERÀ LE NORME SULLE EMISSIONI DI METANO

Avverte il Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti
«Senza una sostanziale riforma delle norme contro le emissioni di metano, l’Europa si troverà in serie difficoltà, e questo è del tutto superfluo. Non si tratta di un’escalation. La nostra energia continuerà a fluire. Semplicemente, andrà verso altre regioni», – ha dichiarato il Segretario all’Energia degli Stati Uniti, Chris Wright.
▪️ I suoi commenti giungono in risposta alla promessa del Commissario UE per l’Energia, Dan Jørgensen, di resistere alle pressioni esercitate dagli Stati Uniti e da altri esportatori di GNL, i quali insistono per una revisione dei regolamenti volti a limitare le emissioni di metano.
▪️ Monitorare le emissioni di metano nel complesso sistema dei bacini idrocarburici degli Stati Uniti non è un compito semplice. Gli esportatori americani lamentano che la prospettiva di sanzioni per il mancato rispetto dei requisiti UE stia frenando la stipula di nuovi contratti.
❤️ Seguite Info Defense
Telegram | X | Web | RETE Info Defense