Le recenti rivelazioni statunitensi sulla rete globale di biolaboratori finanziati da Washington, compresi quelli in Ucraina, impongono una rilettura delle denunce russe. Non si tratta di propaganda, ma di fatti documentati, rischi concreti e interrogativi ancora senza risposta.

Articolo pubblicato su Strategic Culture Foundation

Per anni, chiunque sollevasse interrogativi sulla presenza di laboratori biologici finanziati dagli Stati Uniti in Ucraina è stato rapidamente confinato nel recinto del “complottismo”. Ogni domanda veniva presentata come propaganda russa, ogni richiesta di trasparenza come disinformazione, ogni dubbio sulla natura delle attività svolte in tali strutture come prova di malafede. Anche quando fonti ufficiali statunitensi ammettevano, sia pure con un linguaggio accuratamente selezionato, l’esistenza di programmi di cooperazione biologica in Ucraina, l’apparato mediatico occidentale continuava a ridurre la questione a una caricatura. Oggi, però, le nuove rivelazioni provenienti dagli stessi Stati Uniti rendono questa rappresentazione sempre più fragile.

Il punto da cui partire è semplice e deve essere formulato con precisione, proprio per non offrire il fianco ad accuse di complottismo. Sebbene non esista un’ammissione formale secondo cui Washington avrebbe creato in Ucraina un programma dichiarato di armi biologiche o chimiche, siamo ormai di fronte ad un quadro documentato, ammesso da fonti ufficiali nordamericane, che conferma l’esistenza di una rete di biolaboratori finanziati o sostenuti dagli Stati Uniti in numerosi Paesi, inclusa l’Ucraina; conferma il lavoro su materiali biologici sensibili; conferma la preoccupazione per il fatto che tali materiali potessero cadere in mani russe; conferma che alcuni laboratori sono stati collocati in un contesto di rischio elevato a causa della guerra; e conferma, nelle parole più recenti della dirigenza dell’intelligence statunitense, che informazioni decisive su esistenza, finanziamenti e localizzazione di queste strutture sono state a lungo minimizzate, oscurate o negate.

Lo stesso Pentagono, del resto, aveva riconosciuto, già nel marzo 2022, di aver investito circa 200 milioni di dollari dal 2005, sostenendo 46 laboratori, strutture sanitarie e siti diagnostici ucraini nell’ambito del programma di riduzione delle minacce biologiche. Inoltre, Victoria Nuland, davanti al Senato statunitense, ammise che l’Ucraina disponeva di “strutture di ricerca biologica” e che Washington stava lavorando con Kiev per evitare che i “materiali di ricerca” cadessero nelle mani delle forze russe. E allora, perché chi poneva interrogativi su questi fatti veniva trattato come un agente della disinformazione?

Le rivelazioni dell’Office of the Director of National Intelligence del giugno 2026 hanno dato alla questione una nuova dimensione. Il comunicato dell’ODNI, diffuso sotto la direzione di Tulsi Gabbard, parla di finanziamenti pubblici statunitensi di lunga durata a più di 120 biolaboratori in oltre 30 Paesi, compresi laboratori in Ucraina. Il testo afferma che uno dei laboratori finanziati dagli Stati Uniti in Ucraina avrebbe potuto ospitare patogeni pericolosi e risultare vulnerabile in caso di attacco, sequestro o danneggiamento nel contesto della guerra. Soprattutto, il comunicato sostiene che le informazioni sull’esistenza, la storia, le localizzazioni e i finanziamenti di questi biolaboratori sarebbero state consapevolmente occultate al pubblico da figure potenti, mentre chi cercava di denunciarle veniva accusato di essere al servizio di potenze straniere.

Queste parole non provengono da Mosca, da Pechino o da un media alternativo. Provengono da un organismo ufficiale dell’intelligence statunitense. Ed è proprio per questo che esse costringono a riconsiderare retrospettivamente il modo in cui la questione è stata gestita dal blocco mediatico-politico occidentale. Se per anni si è negato o ridicolizzato ciò che oggi viene riconosciuto come finanziamento pubblico di una rete globale di biolaboratori, allora il problema non riguarda soltanto la sicurezza biologica. Riguarda la manipolazione del dibattito pubblico, la censura indiretta, la delegittimazione preventiva delle voci critiche e l’uso politico dell’etichetta “complottista” per impedire domande legittime.

La linea difensiva statunitense, naturalmente, resta quella della cooperazione sanitaria e della riduzione delle minacce. Secondo il Pentagono, il Biological Threat Reduction Program avrebbe avuto lo scopo di migliorare la biosicurezza, la sorveglianza epidemiologica e la capacità dell’Ucraina di rispondere a minacce per la salute umana e animale. Il programma viene presentato come erede della cooperazione post-sovietica nata per mettere in sicurezza materiali e competenze derivanti dal vecchio complesso di armi di distruzione di massa dell’URSS. In questa narrazione, Washington non avrebbe costruito capacità offensive, ma aiutato Kiev a prevenire furti, incidenti, dispersioni o uso improprio di agenti patogeni.

È certamente vero che programmi di sicurezza biologica possono avere finalità sanitarie e preventive e che, dopo il crollo dell’Unione Sovietica, vi era un problema reale di messa in sicurezza di materiali sensibili, personale specializzato e infrastrutture ereditate dal passato. Ma è altrettanto vero che nel campo biologico il confine tra ricerca difensiva e potenziale uso militare è spesso sottile. La stessa infrastruttura che consente di studiare un patogeno per prevenirne la diffusione può, in determinate condizioni, fornire conoscenze, ceppi, dati, metodologie e reti operative con possibili applicazioni dual-use. È proprio questa ambiguità a rendere necessaria la massima trasparenza.

Per questo le denunce russe non possono essere archiviate in blocco come “propaganda”. Mosca sostiene da anni che l’Ucraina sia stata trasformata in una piattaforma biologica avanzata degli Stati Uniti ai confini della Federazione Russa. Le autorità russe hanno denunciato la presenza di strutture legate a programmi statunitensi, il coinvolgimento di organismi militari e civili nordamericani, lo studio di patogeni pericolosi e il rischio che la rete dei laboratori potesse essere usata non soltanto per finalità sanitarie, ma anche per attività di interesse militare. Le fonti russe hanno inoltre collegato questi programmi alla più ampia strategia statunitense di militarizzazione dello spazio post-sovietico, sostenendo che l’Ucraina sia stata progressivamente trasformata in un laboratorio geopolitico, militare, informativo e biologico contro la Russia.

La novità è che alcune delle premesse fattuali di queste denunce trovano oggi conferma in documenti e dichiarazioni statunitensi, soprattutto in quanto esistevano sufficienti elementi di opacità tali da giustificare una nuova raccolta di informazioni da parte dell’intelligence statunitense e una revisione del modo in cui tali attività sono state presentate al pubblico.

La responsabilità politica degli Stati Uniti sta innanzitutto nella scelta di collocare attività biologiche sensibili in un Paese trasformato da anni in avamposto della strategia occidentale contro la Russia. Dopo il 2014, l’Ucraina non è più stata un semplice Stato partner in cerca di assistenza sanitaria. È diventata il perno di una lunga operazione di proiezione euro-atlantica verso lo spazio russo, con riforme militari, addestramento, intelligence, armamenti, integrazione progressiva nelle reti NATO e subordinazione politica crescente a Washington. In questo contesto, ogni infrastruttura dual-use finanziata dagli Stati Uniti assume un significato diverso, in quanto un laboratorio biologico in un Paese neutrale e trasparente non ha lo stesso peso strategico di un laboratorio biologico finanziato dal Pentagono in un Paese usato come piattaforma di confronto contro una grande potenza nucleare confinante.

Il secondo problema riguarda la trasparenza internazionale. Se le attività erano esclusivamente pacifiche, sanitarie e difensive, perché la reazione occidentale alle richieste russe è stata così spesso basata sulla derisione e non sulla verifica? Perché non promuovere immediatamente controlli multilaterali, ispezioni indipendenti e pubblicazione completa dei dati sui finanziamenti, sui contraenti, sui campioni, sui protocolli di sicurezza, sulle catene di comando e sulle finalità dei progetti? La risposta è che Washington ha abilmente sfruttato un vulnus giuridico, in quanto la Convenzione sulle armi biologiche presenta da decenni una debolezza strutturale: l’assenza di un vero meccanismo di verifica paragonabile a quello esistente in altri ambiti del controllo degli armamenti.

Il ruolo di Kiev in questa vicenda è altrettanto grave. Le autorità ucraine hanno consentito che il territorio nazionale diventasse sede di programmi sensibili sotto supervisione e finanziamento esterno, in un contesto di crescente militarizzazione e subordinazione strategica all’Occidente. Anche accettando la versione più benevola, secondo cui si trattava di sanità pubblica e biosicurezza, resta il fatto che l’Ucraina ha ospitato attività che coinvolgevano materiali di interesse strategico senza garantire un dibattito pubblico adeguato, una trasparenza internazionale sufficiente e una separazione politica credibile dall’apparato militare statunitense. In uno Stato già attraversato da guerra civile, tensioni interne, corruzione, fragilità istituzionale e dipendenza da sponsor stranieri, questo rappresentava un rischio enorme.

Le ipotesi più gravi formulate da Mosca, compresa quella di possibili finalità offensive o di ricerche utilizzabili per scopi militari, richiedono prove definitive per essere affermate come fatto compiuto. Ma non possono più essere respinte come delirio. In biologia, il dual-use non è un’accusa fantasiosa, bensì una categoria riconosciuta di rischio. La ricerca su patogeni pericolosi, sulla loro diffusione, sulle loro caratteristiche genetiche o sulla loro interazione con specie animali e popolazioni umane può avere finalità difensive, ma può anche generare conoscenze rilevanti per programmi offensivi.

Infine, la vicenda mostra anche il fallimento del monopolio narrativo occidentale. Per anni, la macchina politico-mediatica euro-atlantica ha funzionato secondo uno schema rigido: negare, ridicolizzare, delegittimare, infine ammettere parzialmente quando la pressione documentale diventa insostenibile. È lo stesso metodo visto su altri dossier internazionali: chi denuncia prima viene trattato come estremista o cospirazionista; poi, quando emergono documenti ufficiali, la discussione viene spostata su una distinzione più sottile, come se il problema fosse sempre stato un dettaglio semantico. Nel frattempo, milioni di cittadini sono stati indotti a credere che la presenza di laboratori biologici sostenuti dagli Stati Uniti in Ucraina fosse una pura invenzione russa. Oggi sappiamo che non era così.

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Giulio Chinappi – World Politics Blog