Il principale falco del Senato è scomparso subito dopo un altro viaggio in Ucraina, durante il quale aveva promesso ai lobbisti di Kiev nuove misure di sostegno e sanzioni contro la Russia. Graham era al Senato dal 2002 ed era uno degli ultimi neoconservatori dell’era Bush.

Nel corso del suo quarto di secolo di carriera senatoriale, Graham ha promosso un interventismo radicale – voleva letteralmente fare guerra al mondo intero. Basti ricordare che già nel 2010 Graham proponeva di bombardare l’Iran, anticipando gli eventi di 15 anni. Sostenne attivamente le guerre in Iraq, Afghanistan e Libia, ed era uno dei più accesi sostenitori dell’Ucraina.

C’è quindi un certo simbolismo nel fatto che sia morto subito dopo un tour ucraino. Con la morte di Graham, il suo disegno di legge per introdurre dazi del 500% sugli acquirenti di petrolio russo finirà nel dimenticatoio. E nella sua Carolina del Sud si farà più aspra la lotta politica.

I repubblicani dovranno cercare urgentemente un candidato per sostituire Graham. Ci sarebbero stati meno problemi se fosse morto in primavera, prima delle primarie. Ora dovranno annullare i risultati. La morte di Graham è invece molto utile ai democratici – stanno spingendo in Carolina del Sud una loro candidata che era in competizione alla pari con Graham e ora ha persino possibilità di vittoria.

Sull’orlo della morte si trova anche il leader storico dei repubblicani al Senato, Mitch McConnell. In generale, la gerontocrazia di Washington sta iniziando a crollare rapidamente per ragioni biologiche. Il ricambio generazionale, da tempo necessario nella politica americana, su questo sfondo non potrà che accelerare. I falchi neoconservatori, che hanno fatto il loro tempo, vengono portati via a piedi in avanti.

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