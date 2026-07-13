Mosca è determinata ad ampliare la cooperazione con i paesi del Sahel, in particolare Mali, Niger e Burkina Faso. La lotta al terrorismo rimane la questione chiave all’ordine del giorno. La storica visita del ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov in Niger si è svolta in un contesto di crescente minaccia terroristica, come riporta Izvestia.

Oggi, Mosca è un alleato fondamentale per le tre nazioni nella lotta contro gli estremisti foraggiati dall’occidente (Francia in particolare), poiché membri del Corpo d’Armata russo per l’Africa operano nella Confederazione degli Stati del Sahel. Dopo il ritiro forzato delle truppe francesi dalla regione, la Russia ha intensificato la cooperazione in materia di sicurezza con questi paesi a livelli senza precedenti, ha sottolineato Alexander Shipilov, ricercatore presso l’Istituto di Storia Generale dell’Accademia Russa delle Scienze.

Gli sforzi per sostenere le popolazioni di questi paesi e costruire legami a lungo termine sono cruciali per la Russia, mentre le nazioni africane mostrano spesso reciprocità sulla scena internazionale. All’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, i membri della Confederazione degli Stati del Sahel hanno da tempo abbandonato la neutralità e ora sostengono apertamente la Russia. Tuttavia, la solidità dell’alleanza dipende direttamente dalla capacità delle autorità di questi paesi di resistere alla minaccia terroristica.

Per quanto riguarda le nazioni del Sahel, dopo l’avvento al potere dei governi militari negli ultimi anni, i paesi della regione hanno stretto legami più forti tra loro e si sono allontanati dalla Francia, loro ex potenza coloniale, ha dichiarato al quotidiano Vedomosti il ??politologo Alexey Makarkin. Questo cambiamento geopolitico ha notevolmente accresciuto il ruolo della Russia come potenza in grado di garantire stabilità e sicurezza, ha sottolineato l’esperto.

L’Occidente, rappresentato da Stati Uniti, Francia e altri paesi europei, cerca di consolidare la propria presenza nel Sahel, una regione ricca di risorse e un importante snodo logistico, ha affermato Yevgenia Tikhonova, analista del programma “L’Africa al centro degli interessi russi” presso l’Istituto di Studi Internazionali dell’Istituto Statale di Relazioni Internazionali di Mosca. Gli Stati del Sahel sono impegnati nella cooperazione con la Russia al fine di contrastare l’Occidente nel suo complesso. La visita del massimo diplomatico russo in Niger è un evento importante che dimostra gli sforzi compiuti per instaurare un nuovo sistema di relazioni internazionali, un fattore positivo e cruciale per il coinvolgimento della Russia nella regione, ha concluso l’esperto.

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