Siria l’Esercito sfonda le difese di Al Qaeda a nord di Maarat al Numann

Aggiornamento flash dai fronti siriani del 26-1-2020

L’Esercito siriano sfonda le difese di Al Qaeda a nord di Maarat al Numann!!

Maarat al Numan

Se avete letto il recente aggiornamento, abbiamo specificato come l’esercito siriano stesse spingendo forte a nord di Maarat al Numan, per aggirare da nort le difese della città, lo sta facendo anche a sud, chiaramente…

Il caso ha voluto che proprio da nord abbiano invece sfondato, il villaggio strategico indicato appunto come punto di resistenza da conquistare, Ma’arr Shurin, è stato preso dalle truppe siriane guidate sempre mirabilmente dalla 25° Brigata Operazioni Speciali (ex Unità Tigre), sfondando la linea a nord non hanno avuto altri ostacoli ad oltrepassare la M5 e aggirare le forze asserragliate nella città.



Ora per le difese jihadiste si mette davvero male, se le forze siriane dovessero aprirsi un varco anche a sud per gli occupanti qaedisti si porrebbe immediatamente una questione, non credo abbiano voglia di avviare una lotta senza quartiere e casa per casa, finora in questa fase della guerra non lo hanno mai fatto, in passato invece si e ce lo ricordiamo bene, quei tempi sembrano molto lontani, per loro adesso si porrebbe la questione di scappare subito o fare prima finta di difendere la città.

Credo che opteranno per la seconda scelta, quantomeno per salvare le apparenze e non mostrarsi per quei vigliacchi assassini che in realtà sono sempre stati.

L’aviazione russa sta appoggiando l’avanzat anche in queste ore notturne.



Stefano Orsi