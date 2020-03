Matteo Salvini: lo sciacallo zero del Coronavirus

Come sempre quando c’è una tragedia il Segretario della Lega non perde tempo per sfruttarla a fini politici e chiedere le dimissioni del governo. Ma perché non chiede di mandare a casa anche chi governa nelle due regioni dove si sono verificati i casi di contagio da COVID-19?

In Veneto e in Lombardia le autorità sanitarie sono ancora alla ricerca del “paziente zero”, ovvero quella persona da cui sono partiti i due distinti focolai epidemici di coronavirus COVID-19 a Codogno (Lodi) e Vò Euganeo (Padova). Nel frattempo è chiaro a tutti chi sia lo “sciacallo zero“, ovvero il primo ad approfittare politicamente di una situazione assai delicata dal punto di vista sanitario ed epidemiologico: Matteo Salvini.





Da “è colpa dei barconi” a “è colpa del Governo”

Il capo del Carroccio si è ripreso quasi del tutto dallo shock della scoperta di casi di coronavirus “autoctoni” in Lombardia e non i una delle regioni dove sbarcano i migranti coi barconi. Perché per settimane Salvini ha detto che bisognava “chiudere i porti” per evitare che COVID-19 arrivasse dall’Africa nell’illusione che una misura che si è dimostrata inefficace anche solo per fermare gli sbarchi riuscisse a fermare l’arrivo di un virus il cui centro di diffusione è la Cina e non il continente africano

