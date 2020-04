I militari USA sapevano da anni che stava arrivando un coronavirus

Sharing is caring!

Il Pentagono aveva avvertito la Casa Bianca di una carenza di ventilatori, mascherine e letti d’ospedale già nel 2017, ma l’amministrazione Trump non fece nulla.

Nonostante le ripetute affermazioni del presidente Trump secondo cui l’epidemia di Covid-19 era “imprevista” ed “è venuta fuori dal nulla”, il Pentagono era ben consapevole non solo della minaccia di una nuova influenza, ma ha persino avvertito con largo anticipo quella che sarebbe stata la conseguente scarsità di ventilatori, mascherine e letti d’ospedale, secondo un piano del Pentagono del 2017 ottenuto da The Nation.

“La minaccia più probabile e significativa è una nuova malattia respiratoria, in particolare una nuova malattia influenzale”, affermava il piano militare. Il Covid-19 è una malattia respiratoria causata dal nuovo coronavirus. Il documento fa specifico riferimento al coronavirus in diverse occasioni,e afferma in una frase che: “Le infezioni da coronavirus [sono] comuni in tutto il mondo”.

Il piano del 2017 rappresenta un aggiornamento di un precedente piano di risposta all’influenza pandemica realizzato del Dipartimento della Difesa, sottolineando che quest’ultimo “incorpora le intuizioni di numerosi focolai recenti tra cui … la Sindrome Respiratoria Mediorientale Coronavirus del 2012 “.

Intitolato “USNORTHCOM Branch Plan 3560: influenza pandemica e risposta alle malattie infettive”, il progetto di piano è contrassegnato solo per uso ufficiale e datato 6 gennaio 2017. Il piano è stato fornito a The Nation da un funzionario del Pentagono che ha richiesto l’anonimato per evitare rappresaglie professionali.

Denis Kaufman, che è stato a capo della “Divisione malattie infettive e contromisure” presso la Defense Intelligence Agency dal 2014 al 2017, ha sottolineato che l’intelligence statunitense era da anni ben consapevole dei pericoli dei coronavirus. (Kaufman si è ritirato dalla sua ultra-decennale carriera militare nel dicembre del 2017.)

“La comunità dell’intelligence ha messo in guardia la politica sulla minaccia dei virus altamente patogeni dell’influenza per almeno due decenni. E sui coronavirus da almeno cinque anni”, ha spiegato Kaufman in un’intervista.

“Ci sono state dichiarazioni recenti secondo cui la pandemia di coronavirus rappresenta un fallimento dell’intelligence…. in realtà hanno permesso di farla franca alle persone che hanno ignorato gli avvertimenti dell’intelligence.”

Oltre ad anticipare la pandemia di coronavirus, il piano militare aveva previsto con incredibile precisione molte delle carenze di forniture mediche che probabilmente causeranno presto morti indicibili.

Il piano afferma: “La concorrenza e la scarsità di risorse includeranno … MCM [contromisure mediche] non farmaceutiche (ad esempio, ventilatori, dispositivi di protezione individuale come maschere e guanti), attrezzature mediche e supporto logistico. Ciò avrà un impatto significativo sulla disponibilità della forza lavoro globale”.

Il piano di risposta di 103 pagine fornisce una panoramica di ciò che potrebbe causare una pandemia, di come i militari potrebbero rispondere e le probabili complicazioni. Il piano delinea le condizioni in cui una malattia infettiva può diventare una pandemia, molte delle quali si evidenziavano con il Covid-19: luoghi di lavoro affollati, vicinanza ad aeroporti internazionali, condizioni di vita insalubri. Contiene inoltre riferimenti ad allegati classificati che entrano in ulteriore dettaglio. (The Nation non è in possesso di questi allegati.)

La scorsa settimana, Trump si è scagliato contro General Motors e Ford su Twitter, chiedendo loro di produrre ventilatori, apparecchi che sono questione di vita o di morte per molte persone con sintomi acuti di Covid-19.Donald J. Trump✔@realDonaldTrump

General Motors MUST immediately open their stupidly abandoned Lordstown plant in Ohio, or some other plant, and START MAKING VENTILATORS, NOW!!!!!! FORD, GET GOING ON VENTILATORS, FAST!!!!!! @GeneralMotors @Ford134.00017:23 – 27 mar 2020Informazioni e privacy per gli annunci di Twitter70.200 utenti ne stanno parlando

L’avvertimento del piano su mascherine e ventilatori era preveggente: secondo quanto riferito, le scorte nazionali strategiche statunitensi di attrezzature mediche, tra cui respiratori, guanti, maschere per il viso e abiti, sono quasi esaurite.

Il piano militare denunciava inoltre, come poi rilevatosi corretto, “letti ospedalieri insufficienti”. In effetti, gli ospedali sono scarsamente disponibili in Italia e si stanno rapidamente riempiendo in tutta New York.

“Anche nei paesi più industrializzati saranno insufficienti letti ospedalieri, attrezzature specializzate come ventilatori meccanici e prodotti farmaceutici prontamente disponibili, per curare adeguatamente la popolazione durante una pandemia clinicamente grave”, continua il rapporto.

Un’altra previsione nel rapporto anticipa la competizione mondiale è la scarsità dei vaccini Covid-19. Secondo quanto riferito, Trump ha già offerto agli scienziati tedeschi ingenti somme di denaro per diritti esclusivi su un vaccino e sono in corso sforzi per sviluppare farmaci in diversi paesi.

Il Pentagono non ha al momento risposto a una richiesta di commento.

Clicca qui per la bozza completa del piano di pandemia del Pentagono