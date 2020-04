PANDEMIA VIRUS E PAURA, UN LIBRO DI MONICA MULLER.

Sharing is caring!

Articolo di Jorge Pinedo, pubblicato da El Cohete A La Luna e tradotto da Francesco Cecchini per Ancora Fischia il Vento.

Il link con l’aricolo originale è il seguente:

Tredici anni fa, nell’agosto 2007, una dottoressa, medico, argentina pubblicò un libro nel quale asseriva la possibilità che scoppiasse una pandemia, scatenata da un nuovo virus della normale, popolare internazionale, influenza: “Non si deve essere un genio della scienza per prevederlo: l’aggressivo virus aviario A (H5N1), che circola nei paesi asiatici ed europei dal 2003, potrebbe combinarsi in qualsiasi momento con un maiale e un umano e generarne uno diverso in grado di trasmettere se stesso tra le persone. In mancanza di immunità contro di essa, quasi l’intera popolazione umana sarebbe infetta “. Più che previsione, anticipazione scientifica, l’epidemia è stata scatenata nel 2009, lasciando una miriade di vittime a tutte le latitudini geografiche e sociali.

Oggi con rinnovata mutazione, il disastro si ripete , confermando l’ autenticità concettuale, politica, storica e sanitaria di Pandemia, il libro di Mónica Müller. Ristampato opportunamente in questi giorni, il volume è riconosciuto come parte della storia della medicina in generale, di quella dell’ Argentina in particolare, offrendo “alcuni indizi su ciò che ci può accadere e ciò che noi umani possiamo fare di fronte a un predatore disposto per annientarci a continuare ad essere immortale “.

Scheda tecnica. Titolo: Pandemia, virus y miedo. Una historia desde la gripe espanola hasta el corona virus COVID-19. Autrice: Mónica Müller. Ediciones Paidós. Buenos Aires, 2020.

Con il rigore che la scienza sa dare, l’autrice procede a partire dallo sviluppo di cosa sono i virus e come si comportano, al fine di eliminare i fantasmi quando “il pericolo diventa più acuto e sfugge al controllo”, momento nel quale “la persona più istruita prova la stessa paura di un’iguana per la sua integrità, la sua famiglia e il suo territorio. Quindi la fiducia nella scienza entra in crisi e un intero sistema di credenze scivola nel Medioevo, quando le persone erano indifese di fronte al mistero delle malattie “.

Propone quindi di tornare al presente e mettere le carte al loro posto. Consapevole delle capriole della mente umana, come si addice ad ogni dottore che ascolta i suoi pazienti, Mónica Müller sviluppa la sua spedizione clinica e intellettuale con la premessa “Per alleviare l’infiammazione della fantasia non c’è ghiaccio più efficace della realtà”, e solo allora avanza su una serie di argomenti che includono le “pesti” che hanno più immediatamente preceduto il più immediato: la A (H1N1) nel 2009, come l’influenza (falsa) spagnola del 1918, la febbre gialla del 1858 e la poliomelite del 1956, tra le altre. Si avvale non solo di dati strettamente medici, ma include resoconti letterari, rapporti di autopsia, articoli di giornali e uno studio critico profondamente discusso delle politiche sanitarie sperimentate in ogni occasione. Senza concessioni ideologiche, anche sue, la dott.ssa Müller analizza in dettaglio gli studi, le procedure e le pratiche, sia istituzionali che relative a uomini e a donne che in ogni momento hanno dovuto mettere il proprio corpo in situazioni alle quali nessuno era adeguatamente preparato.

Per tre decenni creativa pubblicitaria di successo , prima di dedicarsi alla medicina; scrittrice di narrativa, artista plastica e divulgatrice, tra altre qualità ringraziamenti, la carriera professionale dell’auttricd le consente una chiarezza di esposizione compatibile con l’abilità letteraria. Un profilo rigoroso del personaggio è stato descritto su questo El Cohete A La Luna di un paio di settimane fa.

In fin dei conti, sulla capacità di mutazione scrive che “il virus del 2009 è un discendente di quarta generazione del sempre crescente albero genealogico del virus del 1918. Per immaginare la sequenza di eventi verificatisi da quell’anno, si può pensare in una squadra di geni di otto membri che lavorano insieme e talvolta mettono in disparte un membro per fare spazio a nuovi giocatori, proprietari di abilità diverse. ” Una volta chiarito ciò, il libro Pandemia si propone di definire cosa combinano le multinazionali farmaceutiche, per le quali, “mentre vengono venduti 12 milioni di contenitori di farmaci antiipertensivi, vengono venduti anche14 milioni di tranquillanti. E per ogni scatola di rimedi contro il colesterolo alto, sono vendute tre per trattare la disfunzione erettile”, dando così il quadro del marketing sulla salute pubblica. In forma coincisa afferma che “La dura realtà è che l’industria farmaceutica opera in modo pragmatico come l’industria delle salsicce. Ciò che ci fa accettare le azioni di un industriale della carne meglio di quelli del proprietario di un’azienda farmaceutica multinazionale è che i salami non vengono utilizzati per curare nessuno “.

Il parallelismo, positivo e negativo, tra le passate pestilenze e quella attuale fornisce tante sorprendenti somiglianze e anche differenze rassicuranti. E viceversa, ma meno. Fornisce i rispettivi stati della scienza, nonché le informazioni fornite alle popolazioni, l’esperienza storica e i pregiudizi di ogni epoca: “Le politiche che cambiano con ogni funzionario, l’assenza di progetti sostenuti con continuità, la dipendenza della salute pubblica da interessi privati, solo uno di questi fattori basterebbe a giustificare le nostre carenze sanitarie. Insieme danno il risultato che tutti sappiamo, che la maggioranza soffre nella propria carne e che si manifesta, innanzitutto nei mesi criticiinvernali ”. Questa consderazione è valida per il secolo scorso e un pò di più per l’ attuale. In tale quadro, gli individualisti emergenti sono evidenziati da Müller in quanto è rischioso un paese in cui la ” La figura di Gesù come un agnello che si sacrifica per salvarci dal male è una tentazione che deve influenzare in modo decisivo molte persone inclini al messianismo e alla coltivazione intensivo della propria personalità ”. Pagine di scrittura efficace e contenuti solidi, il libro Pandemia rivive in questa nuovissima edizione per guidare la conoscenza, combattere l’ignoranza , spaventare così tante sciocchezzebalzo fluttuanti nell’etere, in breve, mettere in prospettiva un momento crudele.

Il seguente pensiero sintetizza l’eredità del Dr. Ramón Carrillo (1906-1956), Ministro della Salute dal 1946 al 1954, ed è anche l’ epigrafe del libro: “ Di fronte alle malattie che la miseria genera, di fronte alla tristezza, all’ angoscia e alla sventura sociale i microbi, come cause di malattia, sono povere cause “.

