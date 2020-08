Venti di guerra tra Grecia e Turchia

Sharing is caring!

Grecia vs Turchia

Atene,

La situazione di crisi tra i due Paesi si fa sempre più pesante, l’aggressività e la noncuranza de trattati da parte turca provoca le reazioni greche.

Il Parlamento di Atene ha votato il ripristino delle acque territoriali delle isole greche alle normali 12 miglia nautiche anzichè le 6 stabilite fino ad oggi, concessione per permettere la navigabilità libera da parte delle navi turche.

Come vedete nelle immagini diversi tratti di mare saranno interdetti ai mezzi navali turchi.

La cosa non tarderà nel causare un ulteriore violazione del diritto internazionale da parte di Erdogan.

In tutto questo il nostro ministro degli esteri “Mobutu” risulta impegnato a curare la tintarella paradisiaca per i melanomi e a spese nostre… e io pago!



Stefano Orsi