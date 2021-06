Cuba ha esperienza di collaborazione con l’OMS per certificare i vaccini

Cuba produce otto dei vaccini utilizzati nel programma di immunizzazione del paese, ha affermato Eduardo Martínez, presidente di BioCubaFarma. “Sia il vaccino contro l’epatite B che il vaccino contro l’Haemophilus influenzae di tipo B sono stati certificati dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). Abbiamo esperienza e lavori precedenti con l’OMS per certificare i sistemi di produzione e in generale i vaccini che produciamo”, ha affermato.

Ha commentato che l’organizzazione è stata in contatto con la rappresentanza OPS/OMS a Cuba, che è stata informata dei progressi nello sviluppo dei candidati vaccinali nel paese, e la comunicazione è stata mantenuta anche con l’OMS nella sua sede centrale. “In questo processo, che è graduale, le priorità a breve termine ora sono concludere gli studi, compilare i risultati disponibili e siamo concentrati sulla produzione dei vaccini. Parallelamente all’elaborazione dei vaccini, abbiamo sviluppato sistemi produttivi, implementando le escalation produttive, sia per l’antigene che per il prodotto finale”, ha sottolineato.

Rolando Pérez Rodríguez, direttore scientifico e della ricerca di BioCubaFarma, ha sottolineato che la certificazione dell’OMS “ci aiuta in parte a rendere compatibili i requisiti normativi cubani con quelli internazionali, è un modo per convalidare e certificare ciò che stiamo facendo e faciliterà l’accesso dei candidati vaccinali, nel futuro vaccini, ad altri paesi della regione e in generale del mondo”.

“Siamo aperti a questo processo, come è stato detto, e ci siamo già mossi in quella direzione. Devo anche dire che l’agenzia di regolamentazione cubana ha un’ampia interazione con l’OMS e l’OPS e con altre agenzie di regolamentazione nel mondo, e l’intero processo è accompagnato da Cecmed, che è l’agenzia di regolamentazione cubana. È un processo positivo che darà consistenza e validità a tutto ciò che stiamo facendo ”, ha concluso Pérez Rodríguez.

da Cubadebate

traduzione di Ida Garberi

foto:ACN

http://it.cubadebate.cu/notizie/2021/06/02/cuba-ha-esperienza-di-collaborazione-con-loms-per-certificare-i-vaccini/