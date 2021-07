Il Giudice del Lavoro ordina all’ex-Ilva di Taranto di riassumere Riccardo Cristello

(Foto di USB)

Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Taranto ha reintegrato nell’ex Ilva Riccardo Cristello, l’operaio licenziato da ArcelorMittal per aver pubblicato un post sulla fiction “Svegliati Amore Mio”, di cui è protagonista Sabrina Ferilli.

L’Unione Sindacale di Base si era subito mobilitata sul caso inaudito, profondamente lesivo della libertà di opinione, portando il caso al Giudice del Lavoro.

PeaceLink, da sempre in lotta a Taranto contro i disastri ambientali ha dichiarato, tramite ilsuo Presidente, Alessandro Marescotti “La notizia del reintegro ordinato dal giudice costituisce una importante vittoria per tutti coloro che non piegano la testa. Riccardo Cristello ha saputo reagire a testa alta, con grande orgoglio e dignità”.

Al Quotidiano di Puglia Cristello ha dichiarato: “Aspettavo questa notizia da quattro mesi – ha detto Cristello – Bella per me e per la mia famiglia, e per tutti coloro che ancora credono nella giustizia. Ringrazio il giudice per la sensibilità e l’obiettività mostrate nell’interpretare i fatti. Un ringraziamento particolare al sindacato Usb che mi ha supportato, l’unico che ha saputo fornirmi aiuto non solo per risolvere la vertenza sindacale, ma anche a livello umano. Stesso discorso per l’avvocato Mario Soggia, che ha fatto uno straordinario lavoro”.

