PERU’. IL CRIMINALE ALBERTO FUJIMORI E LE STERILIZZAZIONI FORZATE.

Alberto Fujimori in tribunale



Francesco Cecchini



Articolo di Mariana Álvarez Orellana* pubblicato su Cartamaior e tradotto da Francesco Cecchini per Ancora Fischia il Vento. Il link con l’ articolo originale è il seguente:

https://www.cartamaior.com.br/?/Editoria/Cartas-do-Mundo/Carta-de-Lima-Fujimori-y-la-esterilizacion-forzada-de-300-mil-mujeres-%BFla-hora-del-juicio-/45/52280



Condannato nel 2009 a 25 anni di carcere per crimini contro l’umanità, e con altre condanne con l’accusa di corruzione, l’ ex dittatore Alberto Fujimori sta scontando una pena detentiva di 25 anni per la sua responsabilità mediata negli omicidi di 25 peruviani, tra cui un bambino.8 anni, per mano di un gruppo clandestino di soldati, e ora dovrà rispondere delle sterilizzazioni forzate praticate durante il suo regime. Aggiunge altre tre condanne, due delle quali per corruzione e ora dovrà rispondere in tribunale delle sterilizzazioni forzate. Circa 300.000 donne, per lo più contadine di lingua quechua provenienti dalle aree più povere ed escluse del paese, sono state sterilizzate contro la loro volontà come parte di un sinistro programma per ridurre la popolazione dei settori più poveri.

Il caso delle sterilizzazioni forzate è uno dei più emblematici del Perù, dove il potere politico alla fine del XX secolo ha cercato di frenare la natalità delle popolazioni umili e indigene senza badare ai loro diritti e come strategia per ridurre la povertà in il paese, secondo il ministero pubblico. Le donne sterilizzate hanno combattuto per due decenni per spingere l’accusa a denunciare l’ex presidente Fujimori. L’indagine preliminare a livello della procura peruviana ha subito diversi tentativi di essere archiviata nel 2009, 2014, 2016 e 2018, secondo i difensori delle vittime.

Per due decenni, le attiviste che denunciano forza sterilizzazioni forzate hanno dimostrato con le loro gonne e gambe macchiate di inchiostro rosso. Hanno mostrate anche immagini di tube di Falloppio insanguinate. Presidenti di tutte le correnti politiche hanno voltato loro le spalle.

Il caso è interessante anche perché l’attuale ministro della Salute, il dottor Hernando Cevallos, denunciò nel 1997, insieme ad altri medici, di essere stati costretti ad operare fino a 60 donne al giorno durante la campagna di sterilizzazione.

La magistratura ha detto attraverso il suo account Twitter ufficiale che il processo include anche tre ex ministri della salute di Fujimori, uno di loro è l’ attuale parlamentare Fujimori Alejandro Aguinaga, presidente della commissione di sorveglianza del Parlamento. Fujimori, fuggito in Giappone nel 2000 assediato da scandali di corruzione, è arrivato in Cile nel 2005 dove è stato catturato e successivamente estradato in Perù.

Il giudice Rafael Martínez ha precisato che il nuovo processo contro Fujimori sarà sospeso fino a quando il Cile non concederà il permesso di processarlo per questa accusa, perché Fujimori è stato estradato dal Cile nel 2007 e la giustizia di quel Paese ha autorizzato il Perù a processarlo per altri casi. L’accusa ha annunciato che chiederà al Cile di estendere l’estradizione contro Fujimori affinché possa essere perseguito in caso di sterilizzazioni forzate.

Gli specialisti stimano che il processo di estradizione potrebbe durare circa un anno. I ministri della Salute che saranno giudicati responsabili di aver pianificato, organizzato e diretto, insieme a Fujimori, le sterilizzazioni forzate, sono Alejandro Aguinaga, Marino Costa ed Eduardo Yong. A marzo, dopo un quarto di secolo dai fatti, un avvocato che rappresentava più di 1.300 donne sterilizzate con la forza ha denunciato alla giustizia Fujimori e gli ex ministri della salute.

La decisione giudiziaria è progredita lentamente dal 14 settembre quando il giudice Rafael Martínez ha iniziato a leggere la sua decisione. Sono trascorsi quasi tre mesi di udienze interrotte e in altri casi rinviate perché il tribunale ha indicato che sta svolgendo altri processi.

Il procuratore Pablo Espinoza ha affermato che tra il 1996-2000 innumerevoli “feste della salute” sono state organizzate in villaggi remoti che includevano fuochi d’artificio e bande musicali per attirare le donne e poi, attraverso l’inganno e la coercizione, sterilizzarle senza consenso informato.

La politica ordinata dal governo Fujimori ha anche assegnato tre biglietti di viaggio ai funzionari sanitari che hanno accumulato il maggior numero di sterilizzazioni, ma hanno anche minacciato di licenziarli se non avessero raggiunto i loro obiettivi. Secondo l’accusa, ci sono state circa 273.684 sterilizzazioni e 1.599 complicazioni.

Il presidente Pedro Castillo ha anche promesso giustizia alle donne sterilizzate giorni prima di una seconda corsa presidenziale a giugno, quando ha sconfitto Keiko Fujimori. Castillo ha ricordato che anche la sua stessa famiglia contadina ha subito sterilizzazioni e ha commentato che “il dolore delle vittime delle sterilizzazioni forzate è il mio”.

Il processo che verrà avviato contro Fujimori ei suoi ex ministri, che temevano di rimanere impuniti, comprende solo una parte delle vittime, 1.300 donne, cinque delle quali sono morte a causa degli interventi. “Questa decisione ridona vita alla nostra anima, ci dà speranza nella giustizia, è uno stimolo per noi”, ha detto María Elena Carbajal, una delle vittime della sterilizzazione forzata. Reclama giustizia dal 1996, quando fu sterilizzata contro la sua volontà.

Le donne sono state indotte con l’ inganno a essere sterilizzate. Gli operatori sanitari hanno approfittato di quando una donna si è recata in un centro sanitario per sottoporla senza il suo consenso informato a sterilizzazione, altre sono state ingannate offrendo loro cibo per andare ai presidi sanitari e lì le hanno operate, pressate, minacciate di sottrarre loro l’ assistenza sociale o dicendo loro che loro e i loro mariti sarebbero andate in prigione o che i loro figli avrebbero potuto essere loro portati via se non avessero accettato un intervento chirurgico.

Alla maggior parte dei parlanti quechua è stato consegnato un documento in spagnolo da firmare come autorizzazione all’intervento, ma non hanno mai spiegato di cosa si trattasse e molti di quelli che non hanno firmato lo stesso sono stati operati. L’accusa indica che le autorità governative hanno incentivato i medici a eseguire il maggior numero di sterilizzazioni possibili e sanzionato, anche con il licenziamento, gli operatori sanitari che non hanno sterilizzato il numero di donne ordinate.

Nonostante la gravità dei suoi crimini, l’ ex dittatore è un prigioniero privilegiato. Sta scontando una condanna a 25 anni per crimini contro l’ umanità in un ampio spazio appositamente attrezzato per lui in una caserma della Polizia alla periferia di Lima, dove è l’ unico detenuto e dispone di una stanza, una stanzetta per ricevere i visitatori, uno studio per dipingere, cucina e un piccolo giardino per piantare e coltivare piante e fiori. L’ attuale ministro della Giustizia, Aníbal Torres, ha detto che Fujimori dovrebbe andare in una prigione comune… ma Fujimori è ancora lì.

Mariana Álvarez Orellana è un’ antropologa, insegnante e ricercatrice peruviana, analista associata al Centro latinoamericano di analisi strategica (CLAE)

Manifestazione di donne sterilizzate con la forza