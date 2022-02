COME SI FA AD ESSERE ANCORA EUROPEISTI?

MA COME DIAVOLO SI FA AD ESSERE ANCORA EUROPEISTI?



Ora è ufficiale, per la commissione dell’Unione Europea il nucleare è verde. La transizione ecologica si fa con con l’atomo e con il gas, per non parlare del carbone che al di là delle chiacchiere continua a inquinare mezzo continente. Del resto in Italia abbiamo governi che hanno definito ecologica la devastazione della Valle Susa per realizzare una galleria inutile; quindi non c’è da stupirsi se per il governo europeo siano gli affari e l’industria nucleare a definire ciò che fa bene all’ambiente. Il solo verde che davvero conta nella UE e quello dei biglietti da cento euro.

L’Unione Europea ha costruito muri infami e assassini per difendere le sue frontiere, con un fascismo dei confini che si fa sempre più aggressivo e pericoloso. Gli stessi governanti europei che avevano definito armi improprie le persone massacrate dai poliziotti polacchi alla frontiera bielorussa, ora accumulano armi vere in una folle escalation di guerra verso la Russia.

La UE è nuclearista, ferocemente anti immigrati, militarista e guerrafondaia. A parte il mondo degli affari e i suoi tecnici, se non si è Salvini o Orban, come diavolo si fa ad essere ancora europeisti?

Giorgio Cremaschi PaP