A Changsha la terza edizione dell’Expo Cina-Africa

Changsha sta ospitando in questi giorni la terza edizione dell’Expo Cina-Africa, al fine di promuovere ulteriormente la cooperazione economica e commerciale tra Pechino e i Paesi africani. Di seguito la traduzione dell’articolo pubblicato il 29 giugno dal Global Times a firma di Tu Lei e Wang Cong.

La terza Expo economica e commerciale Cina-Africa è iniziata giovedì a Changsha, nella provincia dello Hunan, nella Cina centrale, dove i rappresentanti di 53 Paesi africani e 12 organizzazioni internazionali si sono riuniti per rafforzare ulteriormente la cooperazione bilaterale, con accordi per un valore di 19,1 miliardi di dollari che dovrebbero essere firmati.

L’Expo ha offerto un’altra piattaforma cruciale per la cooperazione in vari campi e un’ulteriore prova dei fiorenti legami economici e commerciali tra Cina e Africa. Al di là del commercio, la cooperazione Cina-Africa è prevista in un’ampia gamma di settori, compresi gli scambi culturali e interpersonali.

A sottolineare questo, giovedì è iniziato a Changsha anche il Forum delle donne Cina-Africa. Tenendo un discorso al forum tramite video, Peng Liyuan, moglie del presidente cinese Xi Jinping e inviata speciale dell’UNESCO per il progresso dell’istruzione delle ragazze e delle donne, ha promesso di attingere forza da tutte le parti per promuovere il pieno sviluppo delle donne e contribuire alla costruzione di una comunità Cina-Africa con un futuro condiviso nella nuova era.

Alla fiera commerciale Cina-Africa, molti funzionari e rappresentanti delle imprese africane hanno rimproverato le calunnie occidentali contro la cooperazione Cina-Africa, come le affermazioni di una “trappola del debito”, ed hanno espresso entusiasmo per legami più stretti con la Cina.

Questo entusiasmo è stato ben visibile all’Expo, che si svolgerà fino al 2 luglio. L’evento di quest’anno ha attratto 1.500 espositori, con un aumento del 70% rispetto all’edizione precedente. Inoltre, sono stati registrati 1.590 prodotti da 29 Paesi, con un aumento del 165,9%, secondo i dati ufficiali. L’area espositiva è stata ampliata da 30.000 metri quadrati a 100.000 metri quadrati.

Parlando in occasione della cerimonia di apertura giovedì, il vicepresidente cinese Han Zheng ha dato il benvenuto ai partecipanti cinesi e africani alla fiera e li ha esortati a scrivere insieme un nuovo capitolo nella cooperazione economica e commerciale di alta qualità tra Cina e Africa.

“La Cina è il mercato più grande. Se riuscite a portare qualsiasi prodotto in Cina, significa che [non avete bisogno di] cercare nessun altro Paese al mondo“, Anna A. Wapalila, CEO di Herbanna General Supply Co, con sede in Tanzania, ha detto giovedì al Global Times.

Questa è la prima volta che Wapalila partecipa all;evento, dove ha portato spezie, miele, soia e altri prodotti agricoli da mostrare per cercare potenziali acquirenti. Attualmente, c’è un’azienda cinese che sta progettando di acquistare una “quantità enorme” di soia. “Spero che ci saranno molti affari“, ha detto.

Durante l’Expo, si prevede di firmare un totale di 218 progetti di cooperazione per un valore di 19,1 miliardi di dollari, oltre a quasi 20 risultati, tra cui la pubblicazione di un rapporto sulle relazioni economiche e commerciali Cina-Africa e l’indice commerciale Cina-Africa.

Rilasciato per la prima volta, l’indice del commercio Cina-Africa, rispetto alla lettura di base di 100 registrata nel 2000, è salito a 990,55 nel 2022, dimostrando che il commercio bilaterale rimane su una traiettoria di rapida crescita ed è probabile che continui a raggiungere nuove vette, secondo l’indice pubblicato giovedì dall’Amministrazione generale cinese delle dogane (GAC).

La compilazione e il rilascio regolare dell’indice rifletteranno obiettivamente le dinamiche, il potenziale di sviluppo e altri aspetti del commercio di materie prime della Cina con l’Africa e svolgeranno un ruolo positivo nella promozione degli scambi economici e commerciali tra la Cina e i Paesi africani, ha affermato Lü Daliang, portavoce del GAC.

La Cina e i Paesi africani, inclusa la Tanzania, hanno goduto di una rapida crescita nella cooperazione economica e commerciale bilaterale negli ultimi dieci anni, secondo Mbelwa Kairuki, ambasciatore della Tanzania in Cina, elogiando la Belt and Road Initiative (BRI) proposta dalla Cina.

“Negli ultimi 5 anni, abbiamo visto enormi risultati in termini di connettività tra i paesi BRI, connettività politica individuale, connettività commerciale, connettività infrastrutturale e [scambi] interpersonali“, ha dichiarato Kairuki al Global Times giovedì, a margine della fiera di Changsha.

La “propaganda” occidentale

Kairuki ha anche confutato quella che ha definito “propaganda” sulle cosiddette “trappole del debito” nella cooperazione Cina-Africa. Notando che la maggior parte del debito è dovuto ad altri Paesi e istituzioni, l’ambasciatore della Tanzania ha affermato che “è solo propaganda, anche loro prendono prestiti [dalla] Cina“.

Anche l’ambasciatore ruandese in Cina, James Kimonyo, ha confutato le affermazioni della “trappola del debito” nei resoconti dei media occidentali.

“In qualsiasi struttura economica, si guarda ai pilastri e ai progetti che sosterranno la tua crescita. Dopo averli identificati, si cercano le risorse per implementarli. E poi nel processo di ricerca delle risorse, si coinvolgono i partner. La Cina sembra essere un partner molto aperto in termini di ciò di cui discutiamo in termini di finanziamento dei progetti“, ha dichiarato Kimonyo al Global Times giovedì, a Changsha. “Penso che la narrazione sia sbagliata. La Cina non sta mettendo l’Africa in una trappola del debito“.

Anche i funzionari e le imprese africane presenti all’Expo hanno clamorosamente rifiutato la spinta di alcune forze occidentali anti-cinesi per un disaccoppiamento dalla Cina.

Per quanto riguarda il tentativo di alcuni Paesi occidentali di “disaccoppiarsi” dalla Cina o “ridurre il rischio” del loro commercio con la Cina, Kairuki ha affermato che “l’opinione è fuori luogo“. Ha aggiunto che “per quanto ci riguarda, ci sono molte opportunità di cooperazione tra [noi] in termini di commercio, [e] in termini di investimenti“.

La cooperazione economica e commerciale Cina-Africa ha portato a notevoli risultati negli ultimi anni. Il commercio bilaterale ha registrato un aumento di 20 volte tra il 2000 e il 2022 e un tasso di crescita medio annuo del 17,7%. Nel 2022, il commercio tra Cina e Paesi africani è aumentato dell’11% su base annua a 282 miliardi di dollari. La Cina ha compiuto vari passi in avanti nel suo piano per aumentare il commercio con i Paesi africani a 300 miliardi di dollari entro il 2025.

Inoltre, nell’ultimo decennio, gli investimenti diretti totali della Cina nei Paesi africani hanno superato i 30 miliardi di dollari, rendendo la Cina la quarta maggiore fonte di investimenti in Africa. Allo stesso tempo, i funzionari africani chiedono una maggiore cooperazione negli investimenti in infrastrutture e altri progetti.

“Abbiamo bisogno di più soldi dalla Cina per finanziare progetti che accelereranno la nostra crescita“, ha detto Kimonyo, respingendo ancora una volta le affermazioni sulla “trappola del debito”. “Dal mio punto di vista, abbiamo bisogno di più soldi dalla Cina. Quindi non ha senso lamentarsi quando ricevi soldi dalla Cina fintanto che il denaro viene investito nei progetti che faranno la differenza nella vita di tutte le persone“.

L’ambasciatore della Tanzania ha anche affermato che gli investimenti e le imprese cinesi hanno svolto molto lavoro nel Paese, costruendo porti, strade e altri progetti. “Non abbiamo nulla da dire, ma siamo grati e non vediamo l’ora che arrivino i prossimi 10 anni“, ha detto Kairuki.

