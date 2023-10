Gaza: il Parlamento europeo vota contro il cessate il fuoco proposto da The Left

EP Plenary session - Council and Commission statements - The despicable terrorist attacks by Hamas against Israel, Israel's right to defend itself in line with humanitarian and international law and the humanitarian situation in Gaza

419 deputati hanno votato contro il “cessate il fuoco umanitario” a Gaza, proposto da Manon Aubry, leader della sinistra al Parlamento europeo. Oltre al cessate il fuoco umanitario, la risoluzione presentata dal gruppo della sinistra all’Europoralmento (The Left – GUE/NGL) comprendeva anche la richiesta di eliminare il blocco su Gaza e il riconoscimento dei crimini di guerra israeliani. Va notato che la condanna dei crimini di guerra di Hamas è stata votata da quasi tutti gli eurodeputati, compresi molti dello stesso gruppo parlamentare della sinistra. Su pressione di questi ultimi, il gruppo Renew Europe ha proposto e ottenuto la richiesta di una “pausa umanitaria”. Una formulazione vaga che non riflette la situazione. Come può un “cessate il fuoco umanitario” non essere la priorità di tutti? Al di là del disastro umanitario in corso a Gaza, il cessate il fuoco umanitario è un prerequisito per tutto il resto: il rilascio immediato degli ostaggi, la fine del blocco, la creazione di corridoi umanitari e il perseguimento dei crimini di guerra e dei criminali. Queste sono le posizioni difese dai ribelli dal 7 ottobre. Lunedì 16 ottobre, la Francia si è vergognata sulla scena internazionale votando contro un “cessate il fuoco” umanitario al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Una decisione incomprensibile in un momento così grave. L’ONU, attraverso il suo Segretario Generale, chiede un “immediato cessate il fuoco umanitario”. Il testo della mozione presentata La sinistra al Parlamento europeo chiede un cessate il fuoco immediato e la fine della violenza in Israele e Palestina. Non esiste alcuna causa al mondo che giustifichi l’uccisione di civili, israeliani o palestinesi. Ribadendo l’appello del Segretario generale dell’ONU, Antonio Guterres, il copresidente della Sinistra Manon Aubry (La France Insoumise) ha affermato: “L’Europa deve portare avanti la richiesta dell’ONU: cessate il fuoco!” Dal 7 ottobre, oltre 3.000 palestinesi e 1.400 israeliani sono stati uccisi e molte altre migliaia sono rimaste ferite. Oltre un milione di palestinesi sono stati sfollati in 11 giorni e vaste aree della Striscia di Gaza sono state ridotte in macerie. La sinistra condanna con la massima fermezza gli attacchi di Hamas e di altri gruppi contro i civili israeliani, nonché gli attacchi israeliani e l’uso di armi chimiche contro i civili palestinesi a Gaza. I crimini di guerra sono crimini di guerra, indipendentemente da chi ne sia l’autore o la vittima. Nei giorni scorsi, i leader mondiali, tra cui la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, hanno difeso incautamente una parte di questo conflitto. Ciò ha avuto conseguenze devastanti e non è un percorso verso la pace. “Avresti dovuto portare la fiaccola della pace, proclamando forte e chiaro che ogni vita conta”, ha detto Aubry a von der Leyen in aula. “Non sei stato tu. Quel che è peggio è che durante il tuo viaggio in Israele hai oltrepassato il tuo mandato e hai fornito sostegno incondizionato alla risposta omicida di Israele”. L’UE e i suoi Stati membri devono insistere sul rigoroso rispetto del diritto internazionale umanitario. Gli aiuti umanitari alla popolazione di Gaza devono continuare e i corridoi umanitari devono essere aperti. La sinistra chiede all’UE e ai suoi stati membri di attivare la direttiva sulla protezione temporanea per i rifugiati provenienti da Gaza, garantendo al tempo stesso il diritto al ritorno dei palestinesi. Una pace duratura ed equa deve essere raggiunta in conformità con il diritto internazionale, i diritti umani e sulla base delle risoluzioni delle Nazioni Unite. Sottolineando che questo conflitto non avviene nel vuoto, Aubry ha affermato: “Per decenni, l’oppressione del popolo palestinese, la sua umiliazione e la sua colonizzazione sono continuate con il silenzio complice dei paesi occidentali. Gaza era una prigione a cielo aperto. Adesso è l’inferno in terra. Se non si farà nulla presto diventerà un cimitero”. La risoluzione della sinistra sulla situazione in Israele e Palestina è disponibile qui . La votazione si è svolta giovedì 19 ottobre, alle 12.00. Gaza: il Parlamento europeo vota contro il cessate il fuoco proposto da The Left Navigazione articoli