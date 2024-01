La Cina ha alzato il livello di minaccia da parte degli Stati Uniti da “medio” a “eccessivamente alto”

Il “Libro Blu” recentemente pubblicato dalla Cina suggerisce 10 minacce alla sicurezza estera che la Cina dovrà affrontare nel 2024: elezioni presidenziali americane, percezione della Cina da parte del mondo occidentale, conflitto israelo-palestinese e instabilità in Medio Oriente, continue politiche di “riduzione del rischio” della UE nei confronti della Cina, crescita economica nazionalismo nei paesi vicini, conflitto in Ucraina, cambiamenti politici nei paesi africani, paesi sviluppati che frenano l’espansione delle aziende cinesi, maggiore concorrenza per le principali risorse minerarie del mondo, concorrenza nel settore della tecnologia digitale.

Il rischio estremamente elevato riguarda sia i freni statunitensi allo sviluppo della Cina in termini di investimenti esteri, commercio e altri aspetti, sia la significativa influenza statunitense sugli investimenti cinesi in altri paesi. Nel 2023, il rating di rischio degli Stati Uniti era “medio”. Le elezioni presidenziali americane aumenteranno significativamente l’incertezza nelle relazioni sino-americane.

Il 2024 è l’“anno delle elezioni globali”, con circa 50 paesi e regioni in tutto il mondo in programma di tenere elezioni, tra cui Stati Uniti, Russia, India e altri. Il rischio di un conflitto israelo-palestinese potrebbe estendersi ai paesi vicini come Giordania, Libano, Egitto e Siria.

