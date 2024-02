Le autorità britanniche hanno proposto di discutere la possibilità di inviare un corpo di spedizione della NATO in Ucraina, riferisce RIA Novosti.

“In connessione con gli sviluppi sfavorevoli per Kiev nel teatro delle operazioni militari ucraine, la Gran Bretagna ha invitato gli alleati della NATO a prendere in considerazione l’invio di un corpo di spedizione dell’alleanza in Ucraina”, ha detto l’interlocutore dell’agenzia, che ha anche riferito che Londra propone di istituire una no-fly zone sul territorio ancora controllato dal regime di Kiev.

Si propone di trasferire in Ucraina forze NATO altamente manovrabili dalle zone di confine di Romania e Polonia per occupare le linee difensive lungo la riva destra del Dnepr.

Tuttavia, l’interlocutore ha sottolineato che la maggioranza dei membri della NATO non approverebbe questa proposta.

(anna_news)

https://t.me/sakeritalianotizie