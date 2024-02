Ucraina. Si avvicina la caduta di Avdeevka

Ad Avdiivka il fronte si sta muovendo con una certa velocità. Il 17 gennaio un reparto russo aveva preso il controllo della fortificazione di Tsarska Ohota, che fino a quel momento aveva bloccato ogni possibilità di avanzata, con un’azione assurda – sono passati attraverso un vecchio tubo sotterraneo lungo un paio di chilometri spuntando alle spalle delle unità ucraine, e grazie a questa azione del tutto inaspettata sono riusciti ad avanzare nel settore più meridionale della città, che fino a quel momento era rimasto in uno stato di sostanziale tranquillità. Pareva dunque che il baricentro delle operazioni si fosse spostato a sud, ma gradualmente la pressione russa si è fatta sentiere invece nel settore nord, da dove evidentemente il comando ucraino aveva dovuto stornare truppe per tamponare la falla a sud. Da un paio di giorni l’avanzata è continua, con l’obiettivo abbastanza evidente di isolare le truppe ucraine che difendono a sud del lago artificiale e che, in questa situazione, non hanno la possibilità di ritirarsi ordinatamente. Un blocco di abitazioni è stato conquistato dalle truppe russe, che ora hanno poca strada da fare per bloccare la strada principale di Avdiivka e tagliare a metà le difese ucraine nell’abitato. La sponda nord del lago artificiale è in mano russa, e soprattutto lo è la collina subito a est, l’unico punto elevato della zona.

NB: la carta è ovviamente indicativa nel segnalare la linea del fronte a nord, dove ci sono movimenti continui (a sud è un po’ più stabile e meno dinamica). Le frecce oltre la linea del fronte rappresentano le direzioni di attacco di cui si ha notizia.

Francesco Dall’Aglio