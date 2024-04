SPAGNA, SANCHEZ: “LA SPAGNA RICONOSCERÀ LO STATO PALESTINESE ENTRO LUGLIO”



La Spagna riconoscerà lo stato palestinese entro luglio, ha detto il primo ministro spagnolo Pedro Sánchez ai giornalisti durante un tour in Medio Oriente, secondo diversi articoli pubblicati martedì sui media spagnoli.

L’agenzia di stampa statale EFE e i giornali El Pais e La Vanguardia hanno citato Sanchez per aver fatto le osservazioni informali al corpo stampa itinerante nella tarda serata di lunedì nella capitale giordana, Amman, nel primo giorno di visite in Giordania, Qatar e Arabia Saudita.

Secondo gli articoli, Sánchez ha detto di aspettarsi che gli eventi del conflitto si svolgano prima delle elezioni del Parlamento europeo all’inizio di giugno e ha evidenziato i dibattiti in corso alle Nazioni Unite.

Si aspetta che la Spagna estenda il riconoscimento ai palestinesi entro luglio, ha detto, aggiungendo di ritenere che presto ci sarà una “massa critica” all’interno dell’Unione europea per spingere diversi Stati membri ad adottare la stessa posizione, secondo EFE. (Fonte: Times of Israel)

