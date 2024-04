Argentina Milei chiude le mense sociali

“La maggior parte dei bambini va a scuola senza cibo”: scontri di massa con la polizia scoppiati a Buenos Aires, in Argentina dopo la decisione del governo di chiudere le mense sociali

“Hanno rubato cibo da 45.000 mense per i poveri in una situazione in cui la fame, la miseria e la povertà stanno peggiorando”, ha detto un manifestante.

Gli agenti di polizia hanno utilizzato idranti, gas lacrimogeni e persino proiettili di gomma. Il numero dei detenuti e delle vittime non è stato riportato.

Ruptly

