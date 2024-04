I lavoratori insorgono contro il governo di destra pro-NATO della Finlandia

Dopo poco più di un anno di mandato, il primo ministro finlandese di destra, favorevole alla NATO, Petteri Orpo, sostenitore dell’invio di armi all’Ucraina, sta tentando di distruggere i sindacati finlandesi attraverso ampie limitazioni dei diritti dei lavoratori.

Di Mark Gruemberg e John Wojcik – People’s World

I sindacati della nazione scandinava hanno risposto con scioperi generali di orientamento politico, dopo aver capito che il tentativo di contrattare con il governo di Orpo è inutile. Nel Regno Unito, durante il regno della Thatcher, il Trades Union Congress non ha mai avuto questa possibilità. Il Partito Laburista, allora debole, non ha aiutato molto.

Con un’ampia maggioranza Tory alla Camera dei Comuni del Regno Unito, la Thatcher fece facilmente approvare una serie di misure che penalizzavano i sindacati che scioperavano, e che ponevano molti altri limiti. È quello che sta facendo anche l’Orpo. La legislazione e gli scioperi in risposta sono stati riportati per la prima volta negli Stati Uniti dal blog On Labor dell’Università di Harvard.

Gli scioperi finlandesi, che coinvolgono interi settori di lavoratori, sono iniziati all’inizio dell’anno e sono stati sospesi l’8 aprile per una settimana, ad eccezione degli scioperi già programmati, ha annunciato l’Organizzazione centrale dei sindacati finlandesi (SAK). L’ultima tornata di scioperi politici ha mandato in sciopero circa 7.000 lavoratori.

Si tratta di membri dell’Unione Industriale, del Sindacato Finlandese dei Lavoratori dei Trasporti AKT, del Sindacato dei Servizi Uniti PAM, del Sindacato Finlandese delle Costruzioni, del Sindacato dei Settori Pubblico e Assistenziale JHL e del Sindacato dei Lavoratori Elettrici. Sono ancora in sciopero, ha aggiunto la SAK.

Il SAK è “disposto a revocare gli scioperi in qualsiasi momento se il governo dimostrerà di apprezzare le preoccupazioni dei dipendenti”, ha dichiarato il presidente del SAK Jarkko Eloranta. “Il comitato esecutivo si riunirà nuovamente per esaminare la situazione e l’eventuale prosecuzione dell’azione industriale dopo Pasqua”.

Questo tipo di azione da parte dei lavoratori era impensabile durante i molti anni di neutralità finlandese e di rifiuto di entrare a far parte del blocco NATO sostenuto dagli Stati Uniti. La Finlandia era nota per molti dei migliori programmi sociali del mondo. Il Paese si vantava apertamente, ad esempio, di aver copiato il suo programma avanzato e gratuito di assistenza all’infanzia da quello in vigore nella Germania Est prima della sconfitta del socialismo in quel Paese, la Repubblica Democratica Tedesca. Ora che il governo filo-NATO sostenuto dagli Stati Uniti ha preso il potere, i lavoratori stanno lottando per mantenere ciò che molti hanno dato per scontato per tanti anni.

Una campagna fortemente finanziata dalle grandi imprese a favore dell’adesione della Finlandia alla NATO, quando è scoppiata la guerra in Ucraina, ha contribuito all’elezione del nuovo governo di destra. La Confederazione Internazionale dei Sindacati descrive in quattro parole la situazione in Finlandia: “Peggio dell’anno scorso”.

“Abbiamo cercato un approccio equo e moderato da parte del governo”, ha dichiarato il leader dei lavoratori finlandesi Eloranta in una dichiarazione sul sito web della SAK. Il governo di Orpo “è rimasto sordo alle organizzazioni dei lavoratori e sta ancora cercando di attuare diversi obiettivi di politica industriale con conseguenze negative per i lavoratori”.

Limitazione degli scioperi di solidarietà

Queste “conseguenze negative” includono la limitazione degli “scioperi di solidarietà”, in cui un sindacato può scioperare a sostegno di un altro, e la limitazione degli scioperi politici a 24 ore, con multe elevate sia per i sindacati che per i singoli lavoratori che infrangono questo limite.

La legislazione del governo eliminerebbe virtualmente la contrattazione settoriale a favore di una combinazione di contrattazione locale azienda per azienda e contrattazione per modello, con gli esportatori industriali che stabiliscono il “modello” e i limiti salariali effettivi, per tutti gli altri.

“Limitare il diritto di sciopero riduce la capacità dei lavoratori di cercare condizioni di lavoro migliori. L’espansione della contrattazione collettiva locale è una grande deregolamentazione del mondo del lavoro che porterà salari da miseria e condizioni inaccettabili in alcuni posti di lavoro”, osserva Eloranta.

E i rappresentanti non sindacali potrebbero firmare, al fianco della direzione, i contratti locali, osserva SAK. In questo modo si creerebbero potenziali “sindacati gialli” aziendali.

La federazione sindacale aggiunge che il governo Orpo ha già indebolito la rete di sicurezza sociale della nazione, “che a sua volta danneggia il potere contrattuale dei lavoratori”. Il governo ha ridotto i sussidi per i disoccupati, ha limitato gli aiuti finanziari per l’istruzione degli adulti per i lavoratori disoccupati e ha ridotto i congedi per malattia retribuiti.

“L’anno scorso, l’attuale governo… ha immediatamente adottato il programma di decentramento dei datori di lavoro. Ne è scaturito un pacchetto di politiche adattato alle richieste delle principali confederazioni dei datori di lavoro e delle imprese, e in particolare agli interessi dell’industria manifatturiera orientata all’esportazione”, afferma SAK.

“Molti di questi obiettivi non avranno alcun impatto sull’occupazione o sull’equilibrio delle finanze pubbliche”, la ragione addotta dal Primo Ministro per la sua legislazione antioperaia, aggiunge il presidente della SAK Eloranta.

Oltre alla legislazione antioperaia, il nuovo governo finlandese di destra ha fatto passare in Parlamento “un’altra serie di brutali tagli al welfare sociale”, ha dichiarato la confederazione sindacale. Eloranta ha calcolato che questi tagli, iniziati il 1° aprile, “faranno sprofondare nella povertà altri 100.000 adulti e 17.000 bambini”.

“I tagli all’assistenza sociale stanno già costringendo molte persone a basso reddito a lasciare le loro case”, aggiunge Eloranta, secondo cui l’Orpo ha in programma ulteriori tagli “che causeranno ancora più difficoltà ai lavoratori comuni”.

Un sondaggio dell’opinione pubblica commissionato dalla SAK a febbraio su 2.500 persone ha rilevato un margine di 51%-42% a favore degli scioperi di orientamento politico. A ulteriore dimostrazione del sentimento popolare, circa 13.000 finlandesi hanno affollato una protesta il 1° febbraio nella piazza principale della capitale Helsinki, incuranti delle condizioni invernali nuvolose e del breve periodo di luce.

La Finlandia è da tempo nota per le sue politiche progressiste a favore dei lavoratori, paragonabili a quelle dei suoi vicini scandinavi, Svezia, Norvegia e Danimarca. Tuttavia, il suo tasso di densità sindacale è sceso dal 74% nel 2000 al 59% – prima della pandemia – nel 2019, come dimostrano i dati dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro. La densità sindacale statunitense in quell’anno era del 10,3%, appena al di sotto della media mondiale dell’11,2%