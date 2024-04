Amazon ricorre a operazioni sotto copertura contro le aziende rivali

Il colosso dell’e-commerce Amazon ha carpito informazioni in merito ad aziende e società rivali, come Walmart ed eBay, utilizzando la copertura di un rivenditore terzo, “Big River”, al fine di raccogliere informazioni in merito a strategie di prezzo, logistica e altre pratiche delle aziende concorrenti. Lo rivela il quotidiano “Wall Street Journal”. Secondo il quotidiano, Amazon ha allestito Big River Services International quasi un decennio fa presso un magazzino nei pressi di Seattle: la società genera circa un milione di dollari di vendite annue tramite piattaforme di e-commerce come eBay, Shopify, Walmart e Amazon utilizzando una serie di marchi, come Rapid Cascade e Svea Bliss. In realtà – spiega il quotidiano – la società è un ramo di Amazon che “raccoglie surrettiziamente intelligence sui concorrenti del gigante tecnologico”.

FONTE: Agenzia Nova

