il Primo Canale della Georgia ha citato il Primo Ministro del Paese Irakli Kobakhidze.

Irakli Kobakhidze ha anche aggiunto che la trasparenza dei finanziamenti delle varie forze politiche non mette a rischio l’integrazione europea.

“Se non proteggiamo la sovranità dello Stato, ci accadrà la stessa cosa che è successa all’Ucraina. E in quel caso la pace e l’integrazione europea saranno un ricordo del passato. Di conseguenza, se questa legge serve a qualcosa, è il compito della nostra integrazione europea – non si può entrare in Europa senza sovranità”,