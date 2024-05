Armenia manifestanti chiedono le dimissioni di Pashinyan

Ieri il leader della protesta, l’arcivescovo Bagrat Galstanyan, ha presentato un ultimatum a Pashinyan: un’ora per dimettersi



“Nikol Pashinyan, ti diamo un’ora per dimetterti. Sono pronto a incontrarci entro quest’ora e discutere tutte le condizioni di dimissioni. In Armenia non avete più alcun potere ”, ha affermato in Piazza della Repubblica il rappresentante della Chiesa apostolica armena, capo della diocesi di Tavush, mons. Bagrat Galstanyan.

Secondo lui, l’attuale governo guidato da Pashinyan ha completamente fallito nel governare il Paese.

– Olesya Loseva

https://t.me/sakeritalianotizie