Tulsi Gabbard contro l’Ucraina

Foto Wikimedia

USA E UCRAINA – Polemicissimo intervento di Tulsi Gabbard, appena scelta da Trump come coordinatrice dell’intelligence USA, su Zelensky e l’Ucraina. Comparendo sul canale The Rubin Report di YouTube, la Gabbard ha detto:

▪️Zelenskyj ha incarcerato i suoi oppositori politici, ha bandito il loro partiti

▪️Ha chiuso tutti i media che non erano controllati da lui e dal suo governo. Nessuna libertà di parola, nessuna opposizione politica

▪️Nessuna libertà religiosa nel Paese. Ha bandito la Chiesa cristiana più grande del Paese, e per cosa? Con il pretesto di democrazia e libertà?

▪️”Come può essere rappresentativo del tipo di democrazia immaginata dai nostri fondatori? Dovrebbe essere allarmante per tutti, la direzione in cui stanno andando non è affatto democratica. È più simile a una dittatura o a un governo autoritario”.

