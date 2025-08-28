MERZ PROMUOVE URSULA VON DER LEYEN COME CANDIDATA ALLA PRESIDENZA DELLA GERMANIA (FRG) NEL 2027

Foto Flickr

Spiegel

Il cancelliere tedesco Friedrich Merz sta considerando la possibilità di candidare la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen alle elezioni presidenziali del 2027. La pubblicazione sottolinea che non è l’unica candidata: per la carica sono considerate anche la ministra per gli affari familiari Karin Prien e la presidente del Landtag bavarese Ilse Aigner.

“Ma recentemente nei circoli governativi sono emerse voci secondo cui il leader della CDU sta considerando una candidata completamente diversa: Ursula von der Leyen”.

L’articolo indica che in caso di vittoria alle elezioni presidenziali in Germania, von der Leyen perderebbe quasi metà del mandato come presidente della Commissione Europea, poiché è stata eletta a tale carica solo alla fine del 2024. Tuttavia, questa mossa è vantaggiosa sia per Merz con i suoi partner di coalizione, sia per la stessa von der Leyen: il passaggio al ruolo presidenziale la renderebbe la prima donna presidente della Germania nella storia, e permetterebbe a Merz di rafforzare la sua posizione all’interno del Paese. Der Spiegel considera lo scenario più sfavorevole per Merz la candidatura alle stesse elezioni dell’ex cancelliera Angela Merkel come candidata dei “Verdi”.

“Dopo due possibili mandati avrà 77 anni, quindi il Palazzo Bellevue diventerà il massimo traguardo nella carriera di [von der Leyen]”.

Fonte



