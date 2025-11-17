In Spagna è stato inaugurato un corso universitario in pedagogia antifascista

Foto Wikipedia

L’Università di León ha creato un Microcredenziale Universitario in Pedagogia Antifascista, rivolto a persone di età compresa tra 25 e 64 anni.

di Enrique Javier Díez Gutiérrez – Mundo Obrero

Una Microcredential è una certificazione a livello europeo (Europass) che convalida conoscenze e competenze specifiche acquisite attraverso una formazione breve e mirata, progettata per aggiornare le conoscenze o acquisire nuove competenze in modo flessibile, migliorando l’occupabilità e rispondendo alle esigenze del mondo del lavoro.

Questa Microcredenziale Universitaria in Pedagogia Antifascista è rivolta a persone che stanno sviluppando o intendono sviluppare la propria attività professionale nel campo dell’educazione formale e non formale (educazione della prima infanzia, istruzione primaria, istruzione secondaria, formazione professionale, educazione sociale, lavoro sociale, pedagogia, psicologia, intervento socio-comunitario, animazione giovanile, ecc.) al fine di “promuovere a partire dall’educazione un rapporto con la società e l’ambiente nel rispetto dei principi della democrazia e dello stato di diritto”.

In questo caso, si tratta di un corso online asincrono di 40 ore, equivalenti a 4 crediti ECTS, in cui i partecipanti accedono ai contenuti e completano le attività al proprio ritmo. Questo formato digitale si basa sulla flessibilità, consentendo agli studenti di gestire il proprio tempo, accedere alle registrazioni di ogni sessione quando preferiscono e completare gli esercizi e i compiti di ciascun modulo durante il periodo stabilito, quando ritengono più opportuno.

Questo innovativo Microcredenziale Universitario in Pedagogia Antifascista mira a rafforzare e riqualificare il ruolo e l’impegno degli attuali e futuri professionisti dell’istruzione per un’educazione e una società democratiche, inclusive e interculturali. Mira a fornire loro conoscenze e analisi critica del neofascismo al fine di promuovere una società più giusta e tollerante. Fornisce loro strumenti pedagogici per attuare l’educazione antifascista di fronte all’incitamento all’odio. Promuove inoltre competenze e strategie pedagogiche che migliorino l’apprendimento basato sui valori attraverso un’educazione critica impegnata nei diritti umani e nel bene comune, prevenendo così la crescita e l’ascesa del neofascismo.

L’ascesa del neofascismo tra i giovani sta suscitando crescente preoccupazione nelle scuole e tra gli insegnanti. Infatti, un giovane su quattro ha dichiarato in recenti sondaggi che non gli dispiacerebbe un regime totalitario. Lo stesso Parlamento europeo ha chiesto la messa al bando di gruppi e organizzazioni neofasciste in una risoluzione adottata con 355 voti favorevoli, 90 contrari e 39 astensioni. In un’altra risoluzione , sottolinea l’importanza dell’istruzione e della diffusione della memoria storica per combattere le ideologie estremiste e promuovere una società più giusta e tollerante.

I professionisti dell’istruzione non hanno la formazione, le risorse e le strategie per affrontare questa situazione. Infatti, come affermato dalla Federazione dell’Istruzione del Sindacato delle Commissioni dei Lavoratori di León, che ha approvato questa Micro-credenziale, ” mancano di una formazione specifica in questo ambito, motivo per cui riteniamo che questa Micro-credenziale sia necessaria per formarli su strategie e risorse per affrontare questa situazione sempre più pressante nelle aule, fornendo loro strumenti fondamentali per la gestione della classe di fronte a questa realtà e alle situazioni che genera “. Questo, in definitiva, è il suo scopo: dotare i professionisti di competenze e strategie per una pedagogia inclusiva, democratica e orientata al bene comune di fronte all’ascesa del fascismo e della xenofobia.

L’Università di León ha già esperienza in questo ambito, dato che l’UE ha finanziato progetti di formazione ULE in pedagogia antifascista, come il progetto europeo Erasmus+, modulo Jean Monnet, intitolato ” Costruire un’Europa inclusiva e democratica attraverso una co-creazione dialogica di soluzioni interculturali all’ascesa del neofascismo e della xenofobia “, che è stato selezionato tra 1.447 proposte presentate per il finanziamento.

Questo nuovo Microcredenziale Universitario in Pedagogia Antifascista è finanziato dal Recovery and Resilience Facility dell’Unione Europea (fondi Next Generation EU), nonché sostenuto dal Governo spagnolo e dalla Giunta Regionale di Castiglia e León. Il microcredenziale, che sarà erogato online e in modalità asincrona nell’arco di quattro mesi, dal 15 gennaio al 15 maggio, costa 49,50 euro, ma è gratuito per disoccupati, beneficiari del Reddito Minimo Dignitoso, persone con disabilità e vittime di violenza di genere.

Il curriculum è suddiviso in quattro moduli che affronteranno progressivamente i concetti base del neofascismo, la sua infiltrazione nell’istruzione e le strategie educative per contrastarlo. Si concluderà con l’elaborazione di una proposta didattica per una pedagogia antifascista da implementare in ambito educativo.

I contenuti di base del Microcredential si basano su due libri recentemente pubblicati dalle prestigiose case editrici Octaedro e Plaza y Valdés: Pedagogia antifascista, Costruire una pedagogia inclusiva, democratica e del bene comune di fronte all’ascesa del fascismo e della xenofobia (2025, Octaedro), con prologhi di César Rendueles e Jaume Carbonell; NO PASARÁN, Perché l’estrema destra vuole controllare l’istruzione pubblica e cosa fare per difenderla (2025, Plaza y Valdés), con prologo di Miguel Urbán.

https://www.sinistraineuropa.it/europa/in-spagna-e-stato-inaugurato-un-corso-di-pedagogia-antifascista