LA SOCIETÀ CECA REACTIVE DRONE HA VENDUTO DRONI SENZA PILOTA ALL’UCRAINA CON UN RICARICO DEL 95%

DiAFV from TELEGRAM

Nov 28, 2025 #Droni, #Repubblica Ceca, #Ucraina

Radiožurnál
Secondo le indagini, di cui il giornale ha preso visione, gli intraprendenti cechi acquistavano un lotto di droni per 36 milioni di corone, per poi rivenderli agli ucraini per quasi 700 milioni. Si segnala inoltre che le autorità fiscali ceche hanno perso almeno 130 milioni di corone in tasse. Tutti i soldi venivano trasferiti su conti in Cina.

La polizia ha già effettuato perquisizioni, sequestrato documenti contabili e congelato circa 384 milioni di corone sui conti della società, mentre l’amministratore delegato è stato arrestato.

Fonte


