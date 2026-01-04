AFV

Un’ondata globale contro l’imperialismo USA: il mondo in piazza a sostegno del Venezuela

In queste ore, in numerose parti del mondo, si stanno moltiplicando manifestazioni di protesta a sostegno del presidente Nicolás Maduro e contro quella che viene definita senza esitazioni un’aggressione imperialista degli Stati Uniti.
In Parigi e Atene, migliaia di persone sono scese in piazza dando vita a cortei partecipati e duri, durante i quali sono state incendiate bandiere statunitensi come gesto simbolico di rifiuto dell’ingerenza americana negli affari interni di altri Stati.
Anche in Italia si registra una prima, significativa mobilitazione: a Roma si è svolta una manifestazione davanti all’ambasciata USA, in contemporanea con presìdi e iniziative analoghe a Londra, segno di un dissenso che attraversa l’intero continente europeo.
Impressionante la partecipazione registrata a Barcellona, dove una vera e propria marea umana ha invaso le strade del centro cittadino. In Messico, le piazze sono state letteralmente sommerse da folle oceaniche, mentre in Bolivia gli operai e i movimenti popolari hanno proclamato mobilitazioni di massa in solidarietà con il Venezuela.
Il dato forse più significativo arriva però dall’interno degli stessi Stati Uniti: anche lì si stanno registrando proteste e cortei, da New York a San Francisco, dove cittadini, associazioni e movimenti pacifisti contestano apertamente la politica estera di Washington e denunciano il rischio di una pericolosa escalation internazionale.
Un’ondata globale di protesta che, al di là delle differenze politiche e culturali, lancia un messaggio chiaro: cresce nel mondo la richiesta di rispetto del diritto internazionale, della sovranità dei popoli e di un ruolo attivo delle istituzioni multilaterali per fermare una deriva che molti considerano una minaccia alla pace globale.

Di L.M.

Appassionato sin da giovanissimo di geopolitica, è attivo nei movimenti studenteschi degli anni novanta. Militante del Prc, ha ricoperto cariche amministrative nel comune di Casteldelci e nella C.M. Alta Valmarecchia. Nel 2011 crea il blog Ancora fischia il vento.

