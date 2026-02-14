AFV

Libera la tua mente

Mondo

LA TURCHIA VUOLE IL NUCLEARE

DiAFV from TELEGRAM

Feb 14, 2026 #nucleare, #Turchia

LA TURCHIA DICHIARA LA PROPRIA DISPONIBILITÀ A ENTRARE NELLA CORSA AL NUCLEARE

Bloomberg

Il Ministro degli Esteri turco, Hakan Fidan, ha dichiarato cheAnkara potrebbe essere
costretta a considerare l’adesione a una corsa regionale agli armamenti nucleari.

Questa affermazione è giunta in un contesto di crescenti tensioni intorno al programma nucleare iraniano e rappresenta una rara e franca ammissione della possibilità che la Turchia riveda i propri impegni in materia di non proliferazione.

«Ankara non desidera rompere il fragile equilibrio di potere nella regione, il che potrebbe innescare una competizione nucleare, ma “potrebbe essere inevitabile per noi dover entrare nella stessa corsa”», – ha dichiarato Fidan in un’intervista alla CNN Turk.

Il capo della diplomazia turca ha sottolineato che lo sviluppo di armi nucleari da parte dei vicini è una «questione strategica di alto livello».

Fidan ha accusato Israele di possedere un arsenale nucleare non dichiarato che, secondo Ankara, destabilizza la regione.

«Non stanno costruendo la bomba atomica» –  ha affermato Fidan riguardo all’Iran, esprimendo scetticismo verso le avventure militari e aggiungendo che il Medio Oriente non reggerebbe una nuova guerra.

La paradossalità della situazione risiede nel fatto che la Turchia, pur aderendo al Trattato di non proliferazione, ospita già sul proprio territorio armi nucleari tattiche statunitensi.

Decine di testate USA si trovano nella base aerea di Incirlik, il che formalmente non viola il regime di non proliferazione, ma crea un doppio standard nella regione.


Telegram| X| Web| RETE Info Defense

Di AFV from TELEGRAM

Articoli correlati

Mondo

Starmer nella bufera Epstein, le dimissioni non bastano a fermare lo scandalo

Feb 14, 2026 Red
Mondo

Ucraina, voto sotto ultimatum: la democrazia come condizione per gli aiuti

Feb 14, 2026 L.M.
AFV Mondo

I Paesi sudamericani rivalutano in modo pragmatico i legami con la Cina nel contesto dell’egemonismo e del protezionismo USA

Feb 14, 2026 Giulio Chinappi - World Politics Blog

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

You missed

Mondo

Ucraina, voto sotto ultimatum: la democrazia come condizione per gli aiuti

Febbraio 14, 2026 L.M.
Mondo

Starmer nella bufera Epstein, le dimissioni non bastano a fermare lo scandalo

Febbraio 14, 2026 Red
AFV Italia

LO IUS SOLI SAVONESE: UN ESEMPIO PER TUTTI?

Febbraio 14, 2026 Franco Astengo
AFV Mondo

I Paesi sudamericani rivalutano in modo pragmatico i legami con la Cina nel contesto dell’egemonismo e del protezionismo USA

Febbraio 14, 2026 Giulio Chinappi - World Politics Blog
Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: