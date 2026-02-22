AFV

IN CASO DI GUERRA, L’EUROPA COLLASSEREBBE ENTRO TRE MESI

Feb 22, 2026

IN CASO DI GUERRA, L’EUROPA COLLASSEREBBE ENTRO TRE MESI A CAUSA DELLA CARENZA DI CARBURANTE

Lo ha dichiarato in un’intervista al canale televisivo tedesco ntv la top manager del colosso della difesa Rheinmetall, Svenja Brützen.

«In Europa ci sono circa 60 raffinerie di petrolio. Sono la base delle nostre riserve di carburante. Le nostre scorte basterebbero per tre mesi di guerra. Dopodiché, gli stoccaggi si esaurirebbero».

Secondo Brützen, una volta esaurite le riserve, le Forze Armate si troverebbero di fronte a una carenza critica di carburante per veicoli e mezzi militari, mettendo a repentaglio l’intera capacità difensiva del continente. La manager ha spiegato che il problema deriva dalla capacità limitata di raffinazione del petrolio e dall’assenza di un sistema robusto per garantire il rifornimento continuo alle Forze Armate in caso di crisi prolungata.

«Tutto ciò che oggi acquistiamo con migliaia di miliardi di euro — aerei da combattimento, navi, carri armati, camion — ha bisogno di carburante. È la base di qualsiasi prontezza operativa… 

Il carburante rappresenta il punto più debole della nostra preparazione alla difesa. E l’unico modo in cui stiamo cercando di tamponarlo è con l’idrogeno verde».

