Con gli aiuti a Cuba la Cina sta sfidando apertamente Trump

La Repubblica Popolare sta aprendo strutture finanziarie alternative per Cuba, aggirando così la politica di blocco statunitense e sfidando gli USA.

di Kurt Terstegen – Junge Welt

Negli ultimi anni, il concetto di egemonia è stato discusso con maggiore frequenza, in particolare nel contesto della competizione economica tra Stati Uniti e Repubblica Popolare Cinese. Quanto più centrale è la posizione di uno Stato nei principali settori economici e finanziari globali, tanto più egemonica è la sua influenza. In questo contesto, gli scienziati politici parlano spesso di centralità di rete : la capacità di un attore di controllare i nodi centrali delle reti internazionali. In questo contesto, anche la gestione da parte della Cina delle sanzioni statunitensi contro Cuba è rivelatrice.

Dalla vittoria della rivoluzione socialista a Cuba, gli Stati Uniti hanno costantemente ampliato il loro regime di sanzioni, con l’obiettivo autoproclamato di un cambio di regime sull’isola caraibica. Soprattutto dopo il crollo del blocco socialista nell’Europa orientale, Cuba ha perso i suoi più importanti partner commerciali e finanziari. Durante la Guerra Fredda, il Paese ha condotto fino all’80% del suo commercio estero con gli Stati membri del Consiglio di Mutua Assistenza Economica (Comecon). Washington era quindi già convinta che si potesse parlare di un’imminente fine del comunismo all’Avana.

Negli anni ’90, gli Stati Uniti intensificarono la loro politica nei confronti di Cuba approvando due leggi chiave che andavano oltre le sanzioni bilaterali. L’obiettivo non era solo quello di escludere Cuba dall’integrazione nel capitalismo globale. Washington minacciò anche individui e aziende di paesi terzi di conseguenze legali ed economiche qualora avessero commerciato, investito o altrimenti cooperato con Cuba. La cosiddetta Legge Torricelli e la Legge Helms-Burton sono criticate da numerose organizzazioni regionali e stati come violazioni del diritto internazionale e della loro sovranità, finora tuttavia senza conseguenze tangibili.

Anno dopo anno, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite vota una risoluzione che chiede la fine del blocco statunitense contro Cuba. Senza successo. Sotto la presidenza di Donald Trump, gli Stati Uniti hanno intensificato la pressione economica e finanziaria. Con il sequestro del presidente venezuelano Nicolás Maduro, hanno privato L’Avana del suo alleato più importante. Ma la Cina sta creando istituzioni alternative attraverso progetti di cooperazione finanziaria internazionale, sui quali Washington ha solo un’influenza limitata.

Collegamento alla Via della Seta

Durante il suo secondo mandato come presidente degli Stati Uniti, Barack Obama iniziò ad allentare le sanzioni contro Cuba in quasi tutti i settori e a ridurre la pressione sugli stati terzi che desideravano collaborare con l’Avana. Nello stesso anno, il leader cinese Xi Jinping annunciò la Belt and Road Initiative, un progetto monumentale volto ad accelerare lo sviluppo delle infrastrutture globali e regionali e a integrare l’America Latina, tra le altre regioni, in una rete di istituzioni finanziarie cinesi.

Sebbene i partiti comunisti dell’Avana e di Pechino abbiano mantenuto stretti rapporti per decenni, il coinvolgimento economico della Cina nell’isola caraibica è rimasto a lungo fortemente limitato. Come mostrano vari database, i prestiti e le sovvenzioni cinesi a Cuba sono aumentati significativamente dal 2016, proprio il periodo in cui il governo statunitense ha allentato la pressione delle sanzioni.

Dai progetti infrastrutturali multimiliardari alle donazioni in denaro per le scuole, la Repubblica Popolare Cinese è diventata uno dei donatori più importanti di Cuba negli ultimi anni. Mentre banche cinesi come l’Export-Import Bank of China hanno agevolato l’espansione di porti, centrali elettriche e parchi solari con prestiti per centinaia di milioni di dollari, parallelamente sono confluiti numerosi finanziamenti di minore entità per attrezzature mediche e per il settore dell’istruzione. L’attenzione rivolta al settore energetico è particolarmente evidente: la sola centrale elettrica da 62 megawatt di Ciego de Ávila è costata oltre 200 milioni di dollari, mentre un progetto di pannelli solari nella provincia di Holguín ha ricevuto finanziamenti aggiuntivi per 114 milioni di dollari.

Solo nella prima metà del 2016, Pechino ha concesso otto prestiti per progetti a Cuba. Un prestito di 201,78 milioni di dollari per la costruzione di una centrale elettrica a biomasse da 20 megawatt nella provincia di Villa Clara è stato probabilmente il progetto più esteso tra Pechino e L’Avana in questo periodo. L’impianto sarebbe stato collegato allo zuccherificio Héctor Rodríguez e gestito dalla società statale cubana Azcuba.

Revisione cinese

Con l’insediamento del presidente statunitense Donald Trump, le aperture verso Cuba, precedentemente avviate, si sono invertite. Le aziende statunitensi che avevano iniziato a collaborare con partner cubani si sono ritirate di nuovo in breve tempo. Anche il coinvolgimento cinese sull’isola è diminuito notevolmente. Mentre durante il secondo mandato di Barack Obama erano stati registrati 16 progetti cinesi a Cuba, il loro numero è sceso a quattro durante la prima presidenza di Trump. La rinnovata pressione sanzionatoria statunitense ha quindi avuto un effetto, almeno nel breve termine, anche su Pechino.

Come sottolinea il politologo tedesco Günther Maihold, anche il quadro politico interno di Cuba ha giocato un ruolo centrale nella decisione cinese in merito agli investimenti diretti esteri. Con la riforma costituzionale del 2019, il Partito Comunista di Cuba (PCC) ha concesso agli investitori stranieri condizioni più favorevoli, aumentando al contempo la sua attenzione sulle cosiddette zone economiche speciali. L’obiettivo era attrarre capitali stranieri in modo mirato senza compromettere la sovranità del sistema socialista.

Pechino torna a Cuba

Con l’insediamento dell’amministrazione Biden, il numero di prestiti e sovvenzioni cinesi a Cuba è nuovamente aumentato, raggiungendo quota 16 progetti. Inoltre, all’inizio dello scorso anno, il governo cubano ha annunciato il suo status di Paese partner ufficiale dei BRICS. È interessante notare che le fonti di finanziamento sono cambiate rispetto all’era Obama: mentre in precedenza le banche cinesi erano la principale fonte di finanziamento, ora l’88% dei fondi proviene da istituzioni statali, organi di partito e dall’ambasciata cinese all’Avana.

Gli osservatori davano per scontato che la Cina avrebbe ritirato il suo sostegno a Cuba a seguito delle pressioni del governo statunitense durante il secondo mandato di Donald Trump. Ma sembra vero il contrario. Quando Washington ha recentemente minacciato chiunque fornisse petrolio a Cuba, Pechino ha ribadito il suo sostegno all’Avana: inizialmente, sono state consegnate 60.000 tonnellate di riso. Il Partito Comunista Cinese ha annunciato aiuti immediati per 80 milioni di dollari.

Le sanzioni statunitensi possono essere intese come espressione dell’egemonia finanziaria di Washington. Per oltre 60 anni, Cuba è stata in grado di resistervi. In un periodo in cui Washington sta tornando a una politica di massima pressione, le strutture finanziarie alternative della Cina stanno aprendo nuove possibilità per l’Avana e rappresentano una potenziale soluzione per il governo cubano. Nelle attuali circostanze, l’impegno economico della Cina con Cuba non è un evento secondario irrilevante. Il settore finanziario è considerato una leva chiave nella competizione globale per la supremazia tra Pechino e Washington. La Repubblica Popolare sta dimostrando una crescente resilienza alle sanzioni statunitensi e sta sfidando Washington su diversi livelli: ideologico, economico e politico

https://www.sinistraineuropa.it/approfondimenti/con-gli-aiuti-a-cuba-la-cina-sta-sfidando-apertamente-trump