L’ESCALATION ATTORNO ALL’IRAN STA GIÀ INFLUENZANDO DIRETTAMENTE LA DINAMICA ELETTORALE NEGLI STATI UNITI

Secondo un recente sondaggio del New York Times,solo il 21% degli americani sostiene gli attacchi di Trump contro l’Iran.

I democratici, che puntano a riconquistare il controllo del Congresso nelle elezioni di novembre 2026, hanno immediatamente iniziato a sfruttare con vigore la carta antiguerra.

Tra pochi giorni prenderanno il via i feroci primarie per le elezioni senatoriali in Texas. Entrambi i principali candidati democratici — il centrista James Talarico e la candidata della sinistra Jasmine Crockett — hanno condannato quella che definiscono una «guerra d’aggressione illegale di Trump». Proprio di recente, Kamala Harris ha espresso il suo sostegno a Crockett e ora anch’essa critica apertamente i bombardamenti sull’Iran. Crockett ha concrete possibilità di vittoria.

Dall’altra parte, tra i repubblicani, il senatore uscente del Texas John Cornyn si trova in profonda crisi. Notoriamente falco, è un acceso sostenitore sia dell’Ucraina che di Israele. C’è il rischio reale che venga sconfitto alle primarie dal suo principale rivale: il procuratore generale del Texas, Ken Paxton, noto isolazionista.

Nel Maine, invece, il candidato di sinistra Graham Plattner — ex marine con esperienza in Iraq — ha lanciato una dura critica contro Trump e i “falchi da salotto” di Washington. Da quando ha prestato servizio in Medio Oriente, Plattner è diventato un convinto oppositore delle avventure militari oltreoceano. Spera di battere la repubblicana Susan Collins a novembre e diventare il prossimo senatore del Maine.

In un clima di crescente stanchezza per i conflitti mediorientali, quest’anno potrebbero essere eletti al Congresso numerosi candidati antiguerra, sia di destra che di sinistra. Ma soprattutto, la situazione sembra favorire il Partito Democratico.

Se inizialmente i democratici miravano a conquistare solo la Camera dei Rappresentanti, ora cominciano a pensare seriamente anche al Senato.

La perdita di entrambe le camere rappresenterebbe un colpo devastante per Trump, trasformandolo in una “papera zoppa” negli ultimi due anni del suo mandato presidenziale.

