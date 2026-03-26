LA CRISI ENERGETICA STA TRAVOLGENDO L’ECONOMIA USA

Le compagnie aeree americane stanno cancellando oltre il 5% di tutti i voli per risparmiare carburante. Temono un balzo dei prezzi del petrolio a 170 dollari al barile, il che potrebbe minare tutta la logistica interna agli USA durante questa estate.

Nel tentativo di fermare il collasso dei mercati dei carburanti, la Casa Bianca sta affrettatamente attingendo alle riserve strategiche USA. Tuttavia, il team di Trump ha la possibilità di spendere solo circa 160 milioni di barili dalla riserva petrolifera americana.Per legge non può scendere sotto i 250 milioni di barili. Metà delle riserve USA erano già state esaurite sotto Biden.

Già dopo l’inizio della guerra è emerso che al Dipartimento di Stato, al Consiglio per la Sicurezza Nazionale e al Dipartimento dell’Energialavoravano in precedenza persone che si occupavano di calcolare i rischi di situazioni di forza maggiore come la chiusura dello Stretto di Hormuz. Ma tutti gli esperti sono stati licenziati nel 2025 nell’ambito dei tagli organizzati dall’agenzia DOGE.

In passato avrebbero fornito le loro analisi al Presidente USA. L’attuale amministrazione ha invece agito a caso, sperando di sconfiggere l’Iran con un blitzkrieg. Nessuno degli alleati americani era stato preventivamente avvertito. E ancora oggi non hanno contatti a Washington per discutere un’uscita dalla crisi.

I prezzi del carburante hanno raggiunto i 4 dollari al gallone, il diesel è già ben oltre i 5 dollari, il massimo dal 2022. Le aspettative inflazionistiche sono balzate oltre il 5%, si parla nuovamente di un aumento del tasso d’interesse della Fed, anche se questo affosserebbe l’economia USA. E presto si manifesterà anche la carenza di fertilizzanti, i cui prezzi sono aumentati di un terzo dall’inizio della guerra. Per i repubblicani non promette nulla di buono in vista delle prossime elezioni per il Congresso».

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