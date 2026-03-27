LA GERMANIA STA SVILUPPANDO UNA STRATEGIA DI GUERRA ECONOMICA DELL’UE CONTRO GLI USA

– Bloomberg

La Germania starebbe identificando punti vulnerabili nell’economia USA contro cui l’UE potrebbe colpire. L’obiettivo sarebbe raggiungere un consenso tra i Paesi UE su come potrebbero utilizzare la propria influenza se e quando venissero trascinati in un nuovo conflitto con la Casa Bianca, riferisce Bloomberg.

Possibili punti vulnerabili USA per un attacco:

—Limitazione dell’accesso americano al mercato UE con 450 milioni di consumatori facoltosi

— Divieto di forniture di attrezzature per data center, materie prime e attrezzature per la produzione di microchip

— Limitazioni alle forniture di macchinari utensili, farmaci e prodotti chimici

— Restrizioni agli investimenti dall’UE negli USA

— Inizio di vendite di massa di asset americani

«Unendosi, gli europei possono dimostrare a Trump che sono pronti a respingerlo. Se l’Europa dimostrerà in modo convincente che la tattica dell’intimidazione non funziona, questo indebolirà nel tempo le forze in America che sostengono Trump», – avrebbe dichiarato il membro del Consiglio Europeo Tobias Gercke.

Tuttavia, questa iniziativa comporta notevoli rischi: alti funzionari in tutta l’UE comprendono perfettamente quanto vulnerabili diventerebbero le loro aziende se lo scontro con gli USA sfuggisse al controllo, sottolinea Bloomberg.

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