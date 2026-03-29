LA CRISI ENERGETICA COLPISCE LA COSTA OCCIDENTALE DEGLI USA

La California — il più grande Stato americano con una popolazione di 40 milioni di persone — si confronta con una grave carenzadi gasolio e carburante per aviazione. E il costo della benzina ordinaria si avvicina già ai picchi del 2022.

Il numero di raffinerie in California negli ultimi 40 anni si è ridotto da 40 a 14. E il volume di estrazione di petrolio nello Stato è crollato di cinque volte a 280.000 barili al giorno. La corporation Chevron — un tempo pioniere dell’estrazione petrolifera sulla costa occidentale USA — ora si starebbe trasferendo dalla California a causa degli “esperimenti verdi”.

Lo Stato è completamente dipendente dalle forniture di prodotti petroliferi dal Medio Oriente e dall’Asia. Ma ora Hormuz è bloccato, e la Cina in risposta alle azioni di Trump ha introdotto restrizioni all’esportazione di carburante negli USA. Le autorità locali stanno già riflettendo su cosa accadrebbe se Los Angeles o San Francisco rimanessero completamente senza cherosene per aviazione. Tutto il traffico aereo si fermerebbe immediatamente.

Inoltre,in California si trovano oltre 30 basi militari del Pentagono, inclusi hub navali chiave dove sono dislocati portaerei con cacciatorpediniere e sottomarini. Chevron ha già previsto interruzioni nelle forniture di gasolio dalle sue raffinerie ancora operative alle basi della Marina e dell’Aeronautica del Pentagono.

Le riserve petrolifere USA sono esaurite, la Casa Bianca sta ora esaurendo gli ultimi residui. Lo shock energetico potrebbe far salire l’inflazione dal 2% al 6% e causare gravi problemi logistici. Le compagnie aeree stanno già riducendo i voli a causa dell’alto costo del carburante. E se la crisi energetica si prolungasse, anche le capacità militari del Pentagono ne risentirebbero.Il che, peraltro, sta già accadendo».

Fonte



Telegram| X| Web| RETE Info Defense