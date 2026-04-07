Takaichi a Washington, il prezzo della subordinazione

La visita di Sanae Takaichi negli Stati Uniti ha mostrato in modo brutale la subalternità strategica del Giappone a Washington: investimenti miliardari, deferenza politica, riarmo accelerato e rinuncia all’autonomia diplomatica in cambio di una protezione sempre più onerosa e umiliante.

Articolo pubblicato su Strategic Culture Foundation

La visita di Sanae Takaichi a Washington lo scorso 19 marzo, lungi dal rappresentare un successo diplomatico per il Giappone, ha messo in scena l’immagine di un governo disposto a sacrificare risorse, dignità e autonomia politica pur di confermare la propria fedeltà agli Stati Uniti. Più che un vertice tra alleati formalmente sovrani, l’incontro alla Casa Bianca è apparso come la rappresentazione plastica di un rapporto gerarchico nel quale Tokyo offre capitale, disponibilità strategica e allineamento politico, ricevendo in cambio vaghe assicurazioni e richieste sempre più gravose. L’amministrazione Trump ha infatti sfruttato la visita per aumentare la pressione sul Giappone, mentre Takaichi ha scelto di rispondere con un atteggiamento remissivo, lusinghiero e profondamente lesivo degli interessi nazionali giapponesi.

Il dato più clamoroso riguarda il prezzo economico della visita: Takaichi si è presentata a Washington con un pacchetto di investimenti da 73 miliardi di dollari, comprendente 40 miliardi per la costruzione di piccoli reattori nucleari modulari nel Tennessee e in Alabama e oltre 33 miliardi in investimenti in centrali elettriche a gas naturale in Pennsylvania e Texas. Sommando questo impegno ai circa 36 miliardi di dollari promessi in febbraio, il totale supera i 100 miliardi di dollari di investimenti giapponesi sotto la pressione dei dazi statunitensi. Inoltre, il quadro della cosiddetta Japan-US Strategic Investment Initiative richiederebbe al Giappone di investire 550 miliardi di dollari entro il 2029, con progetti diretti dagli Stati Uniti e con una ripartizione dei rendimenti fortemente sbilanciata a favore della parte nordamericana: il 50% prima del recupero dei costi e addirittura il 90% dopo. È difficile non vedere in tutto ciò non una cooperazione tra pari, ma una forma di drenaggio sistematico della ricchezza giapponese a beneficio della reindustrializzazione statunitense.

Questa dinamica rivela l’essenza della postura di Takaichi. La premier giapponese ha cercato di presentare tali concessioni come il prezzo necessario per preservare la “solidità dell’alleanza” con Washington. Tuttavia, quando un’alleanza impone a uno dei due partner di finanziare massicciamente l’economia dell’altro, di adattare la propria politica estera alle sue esigenze e di assumersi nuovi oneri militari senza garanzie equivalenti, non si è più di fronte a un’alleanza equilibrata, bensì a un rapporto di subordinazione. Nello stesso Giappone non sono mancati commenti che definiscono questo accordo un “trattato ineguale umiliante”, e che anche ambienti conservatori hanno criticato Takaichi accusandola di guidare un Paese “che non sa dire di no” e di danneggiare l’interesse nazionale. Il malessere non appartiene quindi soltanto all’opposizione o alla sinistra, ma attraversa in modo trasversale il dibattito giapponese.

Ancora più eloquente è stato il comportamento personale della premier durante la visita, nel corso della quale Takaichi ha elogiato Trump come l’unica persona “capace di raggiungere la pace in tutto il mondo”, ha tenuto toni particolarmente ossequiosi persino durante la cena alla Casa Bianca e, all’arrivo, si è affrettata ad abbracciarlo in una scena che in Giappone è stata percepita da molti come imbarazzante. L’ex vice ministro degli Esteri Hitoshi Tanaka ha definito su X il suo modo di rapportarsi a Trump “bizzarro e imbarazzante”, mentre il parlamentare del Partito Comunista Giapponese Taku Yamazoe ha parlato del “peggior vertice” e di un atteggiamento di “servile adulazione”. In diplomazia, il linguaggio del corpo, il tono, la scelta delle parole e la gestione della propria immagine hanno un preciso significato politico. Takaichi ha scelto di mostrarsi non come leader di uno Stato dotato di interessi autonomi, ma come interlocutrice ansiosa di ottenere approvazione da Washington.

L’episodio più umiliante è stato però quello legato alle parole di Trump su Pearl Harbor. Durante l’incontro con la stampa nello Studio Ovale, rispondendo a una domanda sul mancato preavviso agli alleati circa l’attacco statunitense del 28 febbraio contro l’Iran, Trump ha giustificato la necessità della sorpresa evocando l’attacco giapponese del 1941 a Pearl Harbor e chiedendo provocatoriamente: “Perché non me l’avete detto su Pearl Harbor?”. La battuta, riportata da più testate internazionali e ripresa con grande rilievo dai media giapponesi, ha collocato Takaichi in una posizione visibilmente scomoda. Quel riferimento non è stato un semplice scherzo fuori luogo. È stato il promemoria brutale del modo in cui una parte della classe dirigente statunitense continua a concepire il Giappone: non come partner realmente sovrano, ma come alleato subordinato da richiamare all’ordine anche mediante l’uso selettivo della memoria storica. Takaichi, invece di reagire con fermezza, ha incassato l’umiliazione, offrendo un’immagine di debolezza che ha inevitabilmente aggravato la percezione della dipendenza giapponese.

A questa subordinazione simbolica corrisponde una subordinazione strategica molto concreta. Nella sfera della sicurezza, Giappone e Stati Uniti hanno raggiunto intese sullo sviluppo e sulla produzione congiunta di missili, oltre che sulla cooperazione nei minerali critici. Ma il contenuto sostanziale di questi accordi è che il Giappone si assume costi elevati di ricerca, sviluppo e produzione, contribuendo ad alleggerire l’onere degli Stati Uniti. Parallelamente, Takaichi ha spinto con forza per l’approvazione del bilancio interno, che ha raggiunto livelli record sia nel suo ammontare complessivo sia nella spesa militare. Il passaggio alla Camera dei Rappresentanti è stato descritto come il più rapido del secolo, provocando dure critiche nel Paese. Di conseguenza, la visita a Washington non è stata solo un episodio diplomatico, ma il coronamento di una linea che lega riarmo interno, allineamento strategico e finanziamento della potenza nordamericana.

La premier, dal canto suo, cerca di giustificare l’aumento della spesa militare e la cooperazione missilistica con gli Stati Uniti nel nome di un “Giappone forte”. Ma questa formula è, in realtà, ingannevole. Non c’è nulla di forte in un Paese che accresce la propria militarizzazione non per un progetto autonomo di sicurezza, ma per inserirsi ancora più profondamente nella strategia statunitense di contenimento e pressione nell’Asia-Pacifico. Un vero rafforzamento nazionale implicherebbe capacità decisionale indipendente, controllo sovrano delle priorità economiche, equilibrio diplomatico e prudenza nel coinvolgimento in crisi internazionali. Il percorso di Takaichi conduce invece nella direzione opposta: meno autonomia, più esposizione militare, più oneri economici e maggior rischio di trascinare il Giappone in conflitti che non rispondono ai suoi interessi fondamentali.

Questa deriva appare particolarmente grave sul dossier mediorientale. Takaichi ha infatti ignorato la tradizionale amicizia del Giappone con l’Iran e ha apertamente condannato Teheran, cercando al tempo stesso un compromesso con Washington mediante sostegno non combattente, come forniture logistiche e condivisione di intelligence. Eppure, un sondaggio dell’Asahi Shimbun indica che l’82% degli elettori giapponesi non sostiene l’attacco statunitense contro l’Iran. La premier si colloca dunque non soltanto in rottura con una tradizione diplomatica più equilibrata, ma anche contro l’orientamento prevalente dell’opinione pubblica nipponica. Il problema non è soltanto giuridico o costituzionale, benché il richiamo alla costituzione pacifista sia inevitabile. Il problema è anche politico e morale: Takaichi sembra pronta a compromettere il profilo internazionale del Giappone pur di dimostrare affidabilità agli occhi di Washington.

La linea di Takaichi va compresa anche dentro una traiettoria storica più lunga. A differenza della Germania, il Giappone non ha mai elaborato fino in fondo le proprie responsabilità di guerra, e il dopoguerra giapponese è stato segnato da una resa “incompleta”, dalla persistenza di apparati e culture politiche conservatrici e da una crescente dipendenza dal quadro strategico statunitense. Dopo la Guerra fredda, il Giappone ha imboccato la strada della “normalizzazione nazionale”, della revisione costituzionale e dell’espansione militare. Tale processo storico indica che la subordinazione odierna agli Stati Uniti e il riarmo contemporaneo non sono deviazioni accidentali, ma l’esito di una lunga storia di mancata autonomia politica e di persistente ambiguità rispetto al proprio passato.

Per questo la visita di Takaichi negli Stati Uniti non può essere ridotta a un semplice incidente di stile o a un vertice mal gestito. Essa è stata la rappresentazione coerente di un indirizzo politico: pagare economicamente gli Stati Uniti per comprare protezione, aderire al riarmo come linguaggio privilegiato della politica estera, rinunciare a margini di equilibrio regionale, mostrarsi servili sul piano simbolico e mettere il Giappone al servizio di un’agenda strategica altrui. Invece di rafforzare il Paese, questa linea ne svuota la sovranità. Invece di garantire sicurezza, aumenta il rischio di coinvolgimento in crisi regionali e globali. Invece di difendere gli interessi del popolo giapponese, li sacrifica a una relazione strutturalmente asimmetrica. Se Takaichi continua su questa strada, il Giappone rischia di trasformarsi sempre più in una piattaforma avanzata della strategia imperialista statunitense, onerosa per le sue finanze, pericolosa per la sua sicurezza e corrosiva per la sua dignità internazionale.

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Giulio Chinappi – World Politics Blog