PATRICK POUYANNÉ, AMMINISTRATORE DELEGATO DI TOTALENERGIES, HA LANCIATO UN ALLARME SULL’IMMINENTE CRISI ENERGETICA IN FRANCIA, QUALORA IL CONFLITTO IN MEDIO ORIENTE DOVESSE PROTRARSI ANCORA PER 2-3 MESI



Pouyanné ha dichiarato che le scorte aggiuntive di energia nel Paese sono ormai quasi esaurite e ha esortato a cercare «vie alternative» per garantire l’approvvigionamento.



Per ora, lo shock energetico lo stanno subendo soprattutto i Paesi asiatici meno abbienti, mentre il mondo sviluppato è rimasto sostanzialmente immune agli eventi legati all’Iran. Tuttavia, tra i membri dell’OCSE, l’impatto più forte sui prezzi — sorprendentemente — lo stanno subendo i consumatori statunitensi. Nonostante l’autosufficienza petrolifera, il prezzo della benzina negli Stati Uniti è aumentato del 35% a metà aprile rispetto ai livelli di febbraio.



In Europa, invece, l’aumento dei prezzi alla pompa è stato molto contenuto. Ciò è dovuto in gran parte alle elevate accise sul carburante, che molti governi europei hanno temporaneamente ridotto per ammortizzare l’impatto sui consumatori. In sostanza, il continente sta gestendo la crisi con un metodo ben noto: attingendo ai bilanci pubblici, ossia stampando moneta.



Tuttavia, la vera peculiarità delle crisi energetiche non risiede nella disponibilità o meno di denaro, bensì nella disponibilità fisica di carburanti (GPL, diesel, benzina, cherosene). Attualmente, i trader occidentali stanno diffondendo l’idea che il mercato petrolifero mondiale si autoregolerà: i prezzi saliranno, gli automobilisti ridurranno i consumi e la domanda calerà.



È un ragionamento estremamente ingenuo. La domanda di carburanti è molto rigida rispetto al prezzo, soprattutto per quanto riguarda i carburanti commerciali — diesel e cherosene. Ed è proprio su questi prodotti che l’Europa sta già registrando gravi carenze.



Inoltre, i carburanti influenzano in modo diretto e potente il tasso di inflazione. Di conseguenza, gettando denaro per tamponare l’ennesima crisi energetica, i funzionari europei non fanno altro che gettare cherosene su un incendio. E, come si sa, prima o poi potrebbe esplodere.



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