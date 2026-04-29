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L’Iran sollecita un ruolo costruttivo dell’Europa per porre fine alla guerra

DiGiulio Chinappi - World Politics Blog

Apr 29, 2026 #Abbas Araghchi, #Francia, #Iran, #UE

Teheran sollecita i Paesi europei a svolgere un ruolo costruttivo per porre fine alla guerra statunitense-israeliana contro l’Iran e sostenere i processi diplomatici. Nel colloquio con Parigi, il ministro degli Esteri Araghchi ribadisce l’importanza della diplomazia per la pace regionale.

Tasnim News – 26 aprile 2026

TEHERAN (Tasnim) – Il ministro degli Esteri iraniano ʿAbbās ʿArāqčī ha chiesto un ruolo costruttivo da parte dei Paesi europei negli sforzi volti a porre fine alla guerra statunitense-israeliana contro l’Iran e a sostenere i processi diplomatici.

ʿArāqčī e il suo omologo francese Jean-Noël Barrot hanno avuto domenica una conversazione telefonica, discutendo degli ultimi sviluppi relativi al cessate il fuoco nella guerra di aggressione statunitense-israeliana contro l’Iran e degli sforzi diplomatici in corso.

ʿArāqčī ha informato il ministro francese sull’ultima situazione e sugli sviluppi riguardanti il cessate il fuoco e gli sforzi diplomatici finalizzati a porre fine alla guerra statunitense-israeliana imposta all’Iran, sottolineando l’importanza di un ruolo costruttivo dei Paesi europei in questo processo.

Da parte sua, Barrot ha ribadito il sostegno della Francia alla prosecuzione dell’approccio diplomatico ed ha espresso la speranza che i colloqui in corso conducano all’instaurazione della pace nella regione.

Le due parti hanno inoltre sottolineato la prosecuzione delle consultazioni bilaterali e del coordinamento con le altre parti regionali.

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Giulio Chinappi – World Politics Blog

Di Giulio Chinappi - World Politics Blog

Giulio Chinappi è nato a Gaeta il 22 luglio 1989. Dopo aver conseguito la maturità classica, si è laureato presso la facoltà di Scienze Politiche dell’Università “La Sapienza” di Roma, nell’indirizzo di Scienze dello Sviluppo e della Cooperazione Internazionale, e successivamente in Scienze della Popolazione e dello Sviluppo presso l’Université Libre de Bruxelles. Ha poi conseguito il diploma di insegnante TEFL presso la University of Toronto. Ha svolto numerose attività con diverse ONG in Europa e nel Mondo, occupandosi soprattutto di minori. Ha pubblicato numerosi articoli su diverse testate del web. Nel 2018 ha pubblicato il suo primo libro, “Educazione e socializzzione dei bambini in Vietnam”, Paese nel quale risiede tuttora. Nel suo blog World Politics Blog si occupa di notizie, informazioni e approfondimenti di politica internazionale e geopolitica.

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