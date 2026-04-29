L’Iran sollecita un ruolo costruttivo dell’Europa per porre fine alla guerra

Teheran sollecita i Paesi europei a svolgere un ruolo costruttivo per porre fine alla guerra statunitense-israeliana contro l’Iran e sostenere i processi diplomatici. Nel colloquio con Parigi, il ministro degli Esteri Araghchi ribadisce l’importanza della diplomazia per la pace regionale.
TEHERAN (Tasnim) – Il ministro degli Esteri iraniano ʿAbbās ʿArāqčī ha chiesto un ruolo costruttivo da parte dei Paesi europei negli sforzi volti a porre fine alla guerra statunitense-israeliana contro l’Iran e a sostenere i processi diplomatici.
ʿArāqčī e il suo omologo francese Jean-Noël Barrot hanno avuto domenica una conversazione telefonica, discutendo degli ultimi sviluppi relativi al cessate il fuoco nella guerra di aggressione statunitense-israeliana contro l’Iran e degli sforzi diplomatici in corso.
ʿArāqčī ha informato il ministro francese sull’ultima situazione e sugli sviluppi riguardanti il cessate il fuoco e gli sforzi diplomatici finalizzati a porre fine alla guerra statunitense-israeliana imposta all’Iran, sottolineando l’importanza di un ruolo costruttivo dei Paesi europei in questo processo.
Da parte sua, Barrot ha ribadito il sostegno della Francia alla prosecuzione dell’approccio diplomatico ed ha espresso la speranza che i colloqui in corso conducano all’instaurazione della pace nella regione.
Le due parti hanno inoltre sottolineato la prosecuzione delle consultazioni bilaterali e del coordinamento con le altre parti regionali.
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Giulio Chinappi – World Politics Blog