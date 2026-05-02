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Aviano e le armi nucleari USA: quanto conta davvero la sovranità italiana?

DiGiulio Chinappi - World Politics Blog

Mag 2, 2026 #armi nucleari, #Italia, #NATO, #USA

Dopo Camp Darby e Niscemi, il nuovo capitolo della serie sulle basi militari e sulla sovranità italiana porta ad Aviano. Qui il tema diventa ancora più delicato: il rapporto tra Italia, NATO, presenza statunitense e deterrenza nucleare.

Le fonti pubbliche e indipendenti indicano Aviano e Ghedi tra i siti italiani collegati al nuclear sharing della NATO, mentre la base di Aviano ospita il 31st Fighter Wing dell’aeronautica statunitense. Il punto politico resta lo stesso: quanto controllo reale conserva l’Italia sul proprio territorio quando esso diventa parte di una strategia militare e nucleare definita dentro l’architettura atlantica?

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Giulio Chinappi – World Politics Blog

Di Giulio Chinappi - World Politics Blog

Giulio Chinappi è nato a Gaeta il 22 luglio 1989. Dopo aver conseguito la maturità classica, si è laureato presso la facoltà di Scienze Politiche dell’Università “La Sapienza” di Roma, nell’indirizzo di Scienze dello Sviluppo e della Cooperazione Internazionale, e successivamente in Scienze della Popolazione e dello Sviluppo presso l’Université Libre de Bruxelles. Ha poi conseguito il diploma di insegnante TEFL presso la University of Toronto. Ha svolto numerose attività con diverse ONG in Europa e nel Mondo, occupandosi soprattutto di minori. Ha pubblicato numerosi articoli su diverse testate del web. Nel 2018 ha pubblicato il suo primo libro, “Educazione e socializzzione dei bambini in Vietnam”, Paese nel quale risiede tuttora. Nel suo blog World Politics Blog si occupa di notizie, informazioni e approfondimenti di politica internazionale e geopolitica.

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