AFV

Libera la tua mente

AFV Mondo

L’Iran e la Russia sottolineano il ruolo dei BRICS nella sicurezza del Golfo Persico

DiGiulio Chinappi - World Politics Blog

Mag 17, 2026 #Abbas Araghchi, #Iran, #Russia, #Sergej Lavrov

L’incontro tra i ministri degli Esteri Abbas Araghchi e Sergej Lavrov a Nuova Delhi conferma il rafforzamento dell’asse Teheran-Mosca nel quadro dei BRICS. Al centro del confronto, sicurezza del Golfo Persico, cooperazione energetica, corridoi di transito e dossier nucleare iraniano.

Tasnim News – 15 maggio 2026

TEHERAN (Tasnim) – I ministri degli Esteri di Iran e Russia hanno sottolineato il ruolo costruttivo dei BRICS nella riduzione delle controversie regionali e nella promozione di meccanismi di sicurezza collettiva nel Golfo Persico.

Il ministro degli Esteri iraniano ʿAbbās ʿArāqčī e il suo omologo russo Sergej Lavrov si sono incontrati giovedì a margine della riunione dei ministri degli Esteri dei BRICS a Nuova Delhi e hanno discusso dello stato più recente delle relazioni bilaterali, degli sviluppi regionali e della cooperazione multilaterale.

Essi hanno inoltre esaminato la cooperazione tra Teheran e Mosca nei settori politico, energetico, dei trasporti e regionale.

Facendo riferimento all’importanza delle relazioni strategiche tra Iran e Russia, ʿArāqčī ha informato il suo omologo russo sugli ultimi sviluppi seguiti al cessate il fuoco nella guerra di aggressione imposta dagli Stati Uniti e dal regime sionista contro l’Iran.

Ha inoltre sottolineato l’espansione della cooperazione all’interno delle organizzazioni regionali e internazionali, compresi i BRICS.

Le due parti hanno evidenziato il ruolo potenziale e costruttivo dei BRICS nella riduzione delle divergenze tra i Paesi della regione e nei meccanismi di sicurezza collettiva nel Golfo Persico.

Le parti hanno inoltre scambiato opinioni sugli ultimi sviluppi in Asia Occidentale e sui negoziati relativi alla questione nucleare iraniana.

Da parte sua, Lavrov ha sottolineato l’importanza di ampliare la cooperazione bilaterale con la Repubblica Islamica dell’Iran e ha sostenuto l’espansione delle relazioni economiche e della cooperazione nei settori dell’energia, dei corridoi di transito e delle vie d’acqua strategiche.

Le due parti hanno inoltre richiamato i precedenti accordi raggiunti durante la visita di ʿArāqčī a San Pietroburgo e hanno sottolineato la prosecuzione delle strette consultazioni e dei contatti tra i funzionari dei due Paesi a vari livelli.

SEGUI LA PAGINA FACEBOOK
SEGUI IL CANALE WHATSAPP
SEGUI IL CANALE TELEGRAM

Giulio Chinappi – World Politics Blog

Di Giulio Chinappi - World Politics Blog

Giulio Chinappi è nato a Gaeta il 22 luglio 1989. Dopo aver conseguito la maturità classica, si è laureato presso la facoltà di Scienze Politiche dell’Università “La Sapienza” di Roma, nell’indirizzo di Scienze dello Sviluppo e della Cooperazione Internazionale, e successivamente in Scienze della Popolazione e dello Sviluppo presso l’Université Libre de Bruxelles. Ha poi conseguito il diploma di insegnante TEFL presso la University of Toronto. Ha svolto numerose attività con diverse ONG in Europa e nel Mondo, occupandosi soprattutto di minori. Ha pubblicato numerosi articoli su diverse testate del web. Nel 2018 ha pubblicato il suo primo libro, “Educazione e socializzzione dei bambini in Vietnam”, Paese nel quale risiede tuttora. Nel suo blog World Politics Blog si occupa di notizie, informazioni e approfondimenti di politica internazionale e geopolitica.

Articoli correlati

Mondo

L’EUROPA BATTE I RECORD NEGLI ACQUISTI DI GNL RUSSO

Mag 17, 2026 AFV from TELEGRAM
Mondo

Schiaffo a Marco Rubio: il tribunale annulla le sanzioni contro Francesca Albanese

Mag 17, 2026 Red
AFV Mondo

Tracciare un nuovo futuro per le relazioni Cina-Stati Uniti attraverso un “nuovo posizionamento”

Mag 17, 2026 Giulio Chinappi - World Politics Blog

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

You missed

Mondo

L’EUROPA BATTE I RECORD NEGLI ACQUISTI DI GNL RUSSO

Maggio 17, 2026 AFV from TELEGRAM
Mondo

Schiaffo a Marco Rubio: il tribunale annulla le sanzioni contro Francesca Albanese

Maggio 17, 2026 Red
AFV Mondo

Tracciare un nuovo futuro per le relazioni Cina-Stati Uniti attraverso un “nuovo posizionamento”

Maggio 17, 2026 Giulio Chinappi - World Politics Blog
AFV Mondo

Armi occidentali e accuse di corruzione: nuove ombre sugli aiuti a Kiev

Maggio 17, 2026 L.M.
Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: