L’Iran e la Russia sottolineano il ruolo dei BRICS nella sicurezza del Golfo Persico

L’incontro tra i ministri degli Esteri Abbas Araghchi e Sergej Lavrov a Nuova Delhi conferma il rafforzamento dell’asse Teheran-Mosca nel quadro dei BRICS. Al centro del confronto, sicurezza del Golfo Persico, cooperazione energetica, corridoi di transito e dossier nucleare iraniano.

Tasnim News – 15 maggio 2026

TEHERAN (Tasnim) – I ministri degli Esteri di Iran e Russia hanno sottolineato il ruolo costruttivo dei BRICS nella riduzione delle controversie regionali e nella promozione di meccanismi di sicurezza collettiva nel Golfo Persico.

Il ministro degli Esteri iraniano ʿAbbās ʿArāqčī e il suo omologo russo Sergej Lavrov si sono incontrati giovedì a margine della riunione dei ministri degli Esteri dei BRICS a Nuova Delhi e hanno discusso dello stato più recente delle relazioni bilaterali, degli sviluppi regionali e della cooperazione multilaterale.

Essi hanno inoltre esaminato la cooperazione tra Teheran e Mosca nei settori politico, energetico, dei trasporti e regionale.

Facendo riferimento all’importanza delle relazioni strategiche tra Iran e Russia, ʿArāqčī ha informato il suo omologo russo sugli ultimi sviluppi seguiti al cessate il fuoco nella guerra di aggressione imposta dagli Stati Uniti e dal regime sionista contro l’Iran.

Ha inoltre sottolineato l’espansione della cooperazione all’interno delle organizzazioni regionali e internazionali, compresi i BRICS.

Le due parti hanno evidenziato il ruolo potenziale e costruttivo dei BRICS nella riduzione delle divergenze tra i Paesi della regione e nei meccanismi di sicurezza collettiva nel Golfo Persico.

Le parti hanno inoltre scambiato opinioni sugli ultimi sviluppi in Asia Occidentale e sui negoziati relativi alla questione nucleare iraniana.

Da parte sua, Lavrov ha sottolineato l’importanza di ampliare la cooperazione bilaterale con la Repubblica Islamica dell’Iran e ha sostenuto l’espansione delle relazioni economiche e della cooperazione nei settori dell’energia, dei corridoi di transito e delle vie d’acqua strategiche.

Le due parti hanno inoltre richiamato i precedenti accordi raggiunti durante la visita di ʿArāqčī a San Pietroburgo e hanno sottolineato la prosecuzione delle strette consultazioni e dei contatti tra i funzionari dei due Paesi a vari livelli.

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Giulio Chinappi – World Politics Blog