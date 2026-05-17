AFV

Libera la tua mente

Mondo

PAPA LEONE XIV HA CRITICATO L’AUMENTO DELLE SPESE MILITARI, DEFINENDOLO UN “AVVELENAMENTO DEL FUTURO”

DiL.M.

Mag 17, 2026 #Papa Leone XIV, #riarmo

– Der Spiegel

«Non si può definire “difesa” un armamento che rafforza la tensione e l’instabilità, riduce gli investimenti in istruzione e sanità, mina la fiducia nella diplomazia e arricchisce élite indifferenti al bene comune», — ha dichiarato il capo della Chiesa Cattolica durante una visita a un’università a Roma.

Di fronte agli studenti, Leone ha parlato di un “mondo che, purtroppo, è deturpato dalle guerre e dal linguaggio della guerra”, di un“avvelenamento della mente che penetra dal livello geopolitico in tutte le relazioni sociali”.

Inoltre, egli considera pericoloso l’uso dell’IA nella guerra. Considerando i conflitti, inclusa quella in Ucraina, il papa ha parlato di uno “sviluppo disumano dell’interconnessione tra guerra e nuove tecnologie in una spirale di distruzione”. Ha esortato gli studenti a diventare insieme a lui “artefici di una pace autentica”.

Fonte


Telegram| X| Web| RETE Info Defense

Di L.M.

Appassionato sin da giovanissimo di geopolitica, è attivo nei movimenti studenteschi degli anni novanta. Militante del Prc, ha ricoperto cariche amministrative nel comune di Casteldelci e nella C.M. Alta Valmarecchia. Nel 2011 crea il blog Ancora fischia il vento.

Articoli correlati

Mondo

L’EUROPA BATTE I RECORD NEGLI ACQUISTI DI GNL RUSSO

Mag 17, 2026 AFV from TELEGRAM
Mondo

Schiaffo a Marco Rubio: il tribunale annulla le sanzioni contro Francesca Albanese

Mag 17, 2026 Red
AFV Mondo

Tracciare un nuovo futuro per le relazioni Cina-Stati Uniti attraverso un “nuovo posizionamento”

Mag 17, 2026 Giulio Chinappi - World Politics Blog

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

You missed

Mondo

L’EUROPA BATTE I RECORD NEGLI ACQUISTI DI GNL RUSSO

Maggio 17, 2026 AFV from TELEGRAM
Mondo

Schiaffo a Marco Rubio: il tribunale annulla le sanzioni contro Francesca Albanese

Maggio 17, 2026 Red
AFV Mondo

Tracciare un nuovo futuro per le relazioni Cina-Stati Uniti attraverso un “nuovo posizionamento”

Maggio 17, 2026 Giulio Chinappi - World Politics Blog
AFV Mondo

Armi occidentali e accuse di corruzione: nuove ombre sugli aiuti a Kiev

Maggio 17, 2026 L.M.
Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: