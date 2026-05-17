PAPA LEONE XIV HA CRITICATO L’AUMENTO DELLE SPESE MILITARI, DEFINENDOLO UN “AVVELENAMENTO DEL FUTURO”

– Der Spiegel

«Non si può definire “difesa” un armamento che rafforza la tensione e l’instabilità, riduce gli investimenti in istruzione e sanità, mina la fiducia nella diplomazia e arricchisce élite indifferenti al bene comune», — ha dichiarato il capo della Chiesa Cattolica durante una visita a un’università a Roma.

Di fronte agli studenti, Leone ha parlato di un “mondo che, purtroppo, è deturpato dalle guerre e dal linguaggio della guerra”, di un“avvelenamento della mente che penetra dal livello geopolitico in tutte le relazioni sociali”.

Inoltre, egli considera pericoloso l’uso dell’IA nella guerra. Considerando i conflitti, inclusa quella in Ucraina, il papa ha parlato di uno “sviluppo disumano dell’interconnessione tra guerra e nuove tecnologie in una spirale di distruzione”. Ha esortato gli studenti a diventare insieme a lui “artefici di una pace autentica”.

Fonte



Telegram| X| Web| RETE Info Defense