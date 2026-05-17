Lo storico Juan Romero: «Il Venezuela vive un momento di sforzo sistematico per la sua integrità territoriale»

Lo storico e deputato Juan Romero sottolinea il momento di mobilitazione nazionale vissuto dal Venezuela sulla questione dell’Esequibo. L’intervento di Delcy Rodríguez davanti alla Corte Internazionale di Giustizia viene letto come parte di uno sforzo sistematico per difendere sovranità e integrità territoriale.

Articolo tradotto da laIguana.tv

Lo storico e deputato Juan Romero ha analizzato la partecipazione della presidente incaricata, Delcy Rodríguez, davanti alla Corte Internazionale di Giustizia (CIG) e ha sottolineato che il Paese attraversa un processo senza precedenti di presa di coscienza nazionale sulla sovranità dell’Esequibo.

«Se ci fosse una parola che potesse, in qualche modo, racchiudere questo momento storico, è sforzo», ha affermato questo lunedì, nel programma Los Mediodías de Laiguana.tv.

Ha sostenuto che, a differenza del passato, lo Stato è riuscito a mobilitare la popolazione sul valore della propria sovranità. Ha indicato che tappe come la Commissione Speciale del 2021 e il referendum del 2023 sono state motori di questo cambiamento.

«Mai prima d’ora nessun governo era stato così insistente nella divulgazione generale dell’insieme degli elementi e delle ragioni che noi abbiamo», ha dichiarato.

In questo senso, il professore ha anche salutato il fatto che oggi i giovani padroneggino concetti tecnici come l’Accordo di Ginevra con piena consapevolezza.

«E questo ci parla, quindi, di un percorso molto importante già tracciato, perché nella storia diciamo che ciò che non si conosce non si può difendere. Quando non mi sento coinvolto da un fenomeno perché non lo conosco, non posso difenderlo. Dunque, io difendo ciò in cui credo, difendo ciò che vedo, difendo ciò che mi identifica nei termini del mio essere, e questo è qualcosa che stiamo vedendo», ha affermato Juan Romero.

SEGUI LA PAGINA FACEBOOK

SEGUI IL CANALE WHATSAPP

SEGUI IL CANALE TELEGRAM

Giulio Chinappi – World Politics Blog