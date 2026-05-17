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Lo storico Juan Romero: «Il Venezuela vive un momento di sforzo sistematico per la sua integrità territoriale»

DiGiulio Chinappi - World Politics Blog

Mag 17, 2026 #Venezuela

Lo storico e deputato Juan Romero sottolinea il momento di mobilitazione nazionale vissuto dal Venezuela sulla questione dell’Esequibo. L’intervento di Delcy Rodríguez davanti alla Corte Internazionale di Giustizia viene letto come parte di uno sforzo sistematico per difendere sovranità e integrità territoriale.

Articolo tradotto da laIguana.tv

Lo storico e deputato Juan Romero ha analizzato la partecipazione della presidente incaricata, Delcy Rodríguez, davanti alla Corte Internazionale di Giustizia (CIG) e ha sottolineato che il Paese attraversa un processo senza precedenti di presa di coscienza nazionale sulla sovranità dell’Esequibo.

«Se ci fosse una parola che potesse, in qualche modo, racchiudere questo momento storico, è sforzo», ha affermato questo lunedì, nel programma Los Mediodías de Laiguana.tv.

Ha sostenuto che, a differenza del passato, lo Stato è riuscito a mobilitare la popolazione sul valore della propria sovranità. Ha indicato che tappe come la Commissione Speciale del 2021 e il referendum del 2023 sono state motori di questo cambiamento.

«Mai prima d’ora nessun governo era stato così insistente nella divulgazione generale dell’insieme degli elementi e delle ragioni che noi abbiamo», ha dichiarato.

In questo senso, il professore ha anche salutato il fatto che oggi i giovani padroneggino concetti tecnici come l’Accordo di Ginevra con piena consapevolezza.

«E questo ci parla, quindi, di un percorso molto importante già tracciato, perché nella storia diciamo che ciò che non si conosce non si può difendere. Quando non mi sento coinvolto da un fenomeno perché non lo conosco, non posso difenderlo. Dunque, io difendo ciò in cui credo, difendo ciò che vedo, difendo ciò che mi identifica nei termini del mio essere, e questo è qualcosa che stiamo vedendo», ha affermato Juan Romero.

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Giulio Chinappi – World Politics Blog

Di Giulio Chinappi - World Politics Blog

Giulio Chinappi è nato a Gaeta il 22 luglio 1989. Dopo aver conseguito la maturità classica, si è laureato presso la facoltà di Scienze Politiche dell’Università “La Sapienza” di Roma, nell’indirizzo di Scienze dello Sviluppo e della Cooperazione Internazionale, e successivamente in Scienze della Popolazione e dello Sviluppo presso l’Université Libre de Bruxelles. Ha poi conseguito il diploma di insegnante TEFL presso la University of Toronto. Ha svolto numerose attività con diverse ONG in Europa e nel Mondo, occupandosi soprattutto di minori. Ha pubblicato numerosi articoli su diverse testate del web. Nel 2018 ha pubblicato il suo primo libro, “Educazione e socializzzione dei bambini in Vietnam”, Paese nel quale risiede tuttora. Nel suo blog World Politics Blog si occupa di notizie, informazioni e approfondimenti di politica internazionale e geopolitica.

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