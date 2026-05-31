La Russia sta passando alle maniere forti

Uno o più droni hanno colpito un edificio residenziale a Galați, in Romania, causando due feriti. Il governo romeno ha attribuito la responsabilità alla Russia e ha informato la NATO.



L’episodio arriva mentre il conflitto continua a generare tensioni anche oltre i confini ucraini. Nelle settimane scorse un caso simile aveva coinvolto la Lettonia.



Nel frattempo, tra il 23 e il 24 maggio, la Russia ha lanciato un massiccio attacco contro diversi obiettivi in Ucraina, impiegando droni e missili. Mosca ha definito l’operazione una risposta ai precedenti attacchi ucraini contro il territorio russo e le aree sotto il suo controllo.



L’incidente in Romania riaccende i timori di un possibile allargamento della crisi oltre il teatro di guerra ucraino.

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