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La Russia sta passando alle maniere forti

DiL.M.

Mag 31, 2026 #Marc Innaro, #Russia, #Ucraina

Uno o più droni hanno colpito un edificio residenziale a Galați, in Romania, causando due feriti. Il governo romeno ha attribuito la responsabilità alla Russia e ha informato la NATO.

L’episodio arriva mentre il conflitto continua a generare tensioni anche oltre i confini ucraini. Nelle settimane scorse un caso simile aveva coinvolto la Lettonia.

Nel frattempo, tra il 23 e il 24 maggio, la Russia ha lanciato un massiccio attacco contro diversi obiettivi in Ucraina, impiegando droni e missili. Mosca ha definito l’operazione una risposta ai precedenti attacchi ucraini contro il territorio russo e le aree sotto il suo controllo.

L’incidente in Romania riaccende i timori di un possibile allargamento della crisi oltre il teatro di guerra ucraino.

Video de Il Contesto di Giacomo Gabellini con Marco Innaro

Di L.M.

Appassionato sin da giovanissimo di geopolitica, è attivo nei movimenti studenteschi degli anni novanta. Militante del Prc, ha ricoperto cariche amministrative nel comune di Casteldelci e nella C.M. Alta Valmarecchia. Nel 2011 crea il blog Ancora fischia il vento.

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