L’ONU SULL’ORLO DEL FALLIMENTO

– Wall Street Journal

L’Organizzazione delle Nazioni Unite potrebbe rimanere senza soldi già entro la metà di agosto. Il Segretario Generale dell’ONU Guterres avverte di una “reale prospettiva di collasso finanziario”.

“Il Segretario Generale António Guterres ha avvertito che l’ONU è in una ‘corsa verso il fallimento’ e ha citato una ‘prospettiva molto reale del collasso finanziario della nostra organizzazione’. Secondo le previsioni attuali, l’ONU esaurirà i fondi entro la metà di agosto — proprio quando il processo di selezione del successore di Guterres prenderà slancio.”

Il giornale scrive che i principali responsabili dei problemi finanziari dell’organizzazione sono gli Stati Uniti e la Cina — il loro debito è il più grande — il 42% del finanziamento principale dell’ONU proviene proprio da questi Paesi.

Attualmente gli Stati Uniti devono all’organizzazione oltre 4 miliardi di dollari — l’amministrazione Trump definisce le spese dell’ONU dispendiose.

“Washington non ha pagato miliardi di dollari dovuti all’organizzazione internazionale ed è uscita da decine dei suoi programmi e istituzioni, inclusa l’Organizzazione Mondiale della Sanità, per combattere quella che il Presidente Trump definisce spesa sperperata e politiche inefficienti. Il debito degli Stati Uniti verso l’ONU supera i 4 miliardi di dollari.”

Si osserva che se gli Stati Uniti non copriranno i debiti, entro il 2027 rischieranno di perdere il diritto di voto all’Assemblea Generale.

Allo stesso tempo, la Cina non ha ancora pagato all’ONU 455 milioni di dollari.

“La Cina ha aggravato la crisi di liquidità dell’ONU ritardando i propri pagamenti, anche se Pechino si dichiara il principale difensore dell’organizzazione e, alludendo agli Stati Uniti, ‘di fatto il principale donatore finanziario’. Pechino deve ancora all’ONU 455 milioni di dollari, anche dopo aver versato all’organizzazione quasi 850 milioni di dollari durante la visita del ministro degli Esteri cinese Wang Yi questa settimana.”

Il giornale conclude: l’ONU si era già lamentata in passato di problemi di finanziamento, ma questa volta la situazione è significativamente più grave.

“Afflitta da una grave carenza di fondi, l’ONU ha effettuato tagli alle spese di portata senza precedenti e ha iniziato a migliorare l’efficienza. Sono stati chiusi uffici e sono stati soppressi un numero record di 3.000 posti di lavoro nel segretariato. Ridotto l’orario di lavoro degli interpreti, spente le scale mobili e rinviata la risoluzione dei problemi al rivestimento dell’edificio del quartier generale di New York, vecchio di 75 anni.”

Fonte



Telegram | X | Web | RETE Info Defense