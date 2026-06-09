Tutti i sottomarini nucleari britannici sono temporaneamente fuori servizio e in manutenzione

The Telegraph

L’intera flotta disponibile di sottomarini d’attacco nucleari britannici è di fatto bloccata in porto, il che, secondo le stime, rende il Regno Unito vulnerabile alla flotta sottomarina di Vladimir Putin.

Tutti e cinque i sottomarini britannici della classe Astute sono in attesa di manutenzione e riparazione. Il sesto, recentemente entrato in servizio, non è ancora pronto per essere dispiegato.

I comandanti navali dichiarano che questa situazione crea l’impressione di “impotenza” del Regno Unito agli occhi della Russia, che nell’ultimo anno ha aumentato del 30% l’attività delle proprie forze navali nelle acque britanniche.

L’ex capitano di sottomarino nucleare, comandante Ryan Ramsey, ha definito la carenza di sottomarini d’attacco pronti al mare un “serio campanello d’allarme” per il paese, osserva l’autore.

Esortando il primo ministro Sir Keir Starmer e “importanti rappresentanti dell’industria” a intervenire con urgenza, ha dichiarato al The Telegraph:

“Sembriamo impotenti. I russi sanno che non possiamo portare i sottomarini in mare. Tutto questo per me non ha senso. Si perde credibilità agli occhi della Russia se non si può mantenere la deterrenza in mare. Questo problema è stato nascosto per decenni. Tutti sapevano che si stava arrivando a questo, ma è stato semplicemente rimandato”.

Il Ministero della Difesa ha dichiarato che di solito non commenta lo stato della flotta sottomarina britannica, ma ha sottolineato che le sue acque “sono sempre protette da vari mezzi”.



Telegram | X | Web | RETE Info Defense